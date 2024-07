Parque imersivo gexperience chega ao RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O gexperience segue seu percurso itinerante e chega ao Recife (PE) para integrar a programação de férias do Estado, promovendo muita diversão para família e grupos de amigos. Com data de abertura programada para o dia 06 de julho, o circuito conta com mais de 15 atrações originais dos estúdios globo que promovem diversão, interação e, como diferencial, a gamificação presente em algumas atrações torna os espaços ainda mais interessantes.

Com ingressos acessíveis (R$ 14 - inteira; R$ 7 meia; R$ 34 combo família até 5 pessoas; e ingressos especiais para clientes Claro e assinantes globoplay no valor de R$12), o parque estará localizado no RioMar Recife, Piso L1 - Próximo ao Palato e a compra de ingressos poderá ser feita pelo site gexperience.com.br ou na bilheteria física localizada na entrada do circuito.



O circuito conta com um ambiente de 350m² que foi estruturado para receber conteúdos da globo que abraçam desde crianças até adultos. A proposta do gex visa não só aproximar o público de cenários constantemente vistos pelas telinhas, mas fazer com que toda a família interaja com conteúdos e objetos originais da globo.

As pessoas poderão, por exemplo, registrar momentos no cenário do que Que História é Essa Porchat?, sentir a emoção de ser um líder no BBB24 na sala fielmente reproduzida do programa, descobrir qual a música no Caldeirão do Mion, cantar como se estivesse no The Masked Singer, mergulhar no game lúdico no espaço do Detetives do Prédio Azul e muito mais.

"Nós do RioMar Recife estamos felizes em sediar o gexperience, uma exposição com diversos cenários interativos e instagramáveis que vão conectar várias gerações com programas, personagens e conteúdos. Com estreia em julho e com curta temporada, é uma ótima opção de diversão para as férias", afirma Denielly Halinski, gerente de Marketing do RioMar Recife.

Muito além de espaços instagrámaveis, o gex traz no circuito atividades que mesclam realidade virtual e gamificação dando mais vida ao circuito e promovendo experiências que ampliam os níveis de participação.

O gexperience faz parte do portfólio de empreendimentos da Tornak Holding, em parceria com a globo, que chega em julho em Pernambuco com apoio da regional globo Pernambuco e o RioMar Recife. Em seu formato itinerante, já percorreu dois roteiros e agora chega em seu terceiro destino, sendo ele a capital Recife, e conta mais uma vez com a co-realização da YDreams Global, empresa especializada em exposições imersivas.

SERVIÇO

Gexperience Recife

Ingressos: R$ 14,00 (inteira) e R$ 7,00 (meia).

Ingressos combo família: R$ 34 (até 5 pessoas)

Assinantes globoplay e Clientes Claro: R$ 12

Período: 06 de julho a 29 de Agosto

Local: RioMar Recife, no Piso L1 - Próximo ao Palato

Horário de funcionamento: de terça a sábado das 10h às 22h (última sessão às 21h), domingos e feriados das 12h às 21h (última sessão às 20h). Na abertura, dia 06/07, o gex abre suas portas especialmente às 14h.

Link para ingressos: https://www.gexperience.com.br/recife