Poesia de Mestre Barachinha com o Maracatu Estrela vai a Portugal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mestre Barachinha e o Maracatu Estrela de Tracunhaém, dois expoentes da cultura popular da Zona da Mata de Pernambuco, vão se apresentar em Portugal nos dias 10 e 12 e julho, com atividades formativas em Coimbra e na aldeia Fafião.

Na cidade, Mestre Barachinha irá ministrar uma oficina sobre oralidade, com ênfase na palavra, na voz, expressões, métricas, melodias no vocabulário e nos versos do improviso.

No mesmo dia, ele se junta ao Estrela de Tracunhaém para realizar um cineconcerto no Jazz ao Centro Clube - JACC, sediado em um edifício histórico da cidade.

Exibição

Na ocasião, será exibido o filme "O Meu Balão Vai Voar", de Chia Beloto e Rui Mendonça, cuja trajetória em festivais e mostras é bastante celebrada, que dá nome ao projeto da turnê portuguesa.

A obra teve Barachinha como um de seus protagonistas – e o mestre colocará sua voz ao vivo, simultaneamente à exibição, com o Estrela Brilhante tocando o som.

Festival

Já no dia 12 de julho, os artistas estarão no Festival Aldeia de Lobos, que acontece na aldeia de Fafião, no imponente Parque Nacional dos Gerês. O festival representa a luta pela preservação de tradições rurais seculares, em especial a preservação do do lobo ibérico.

O toque das buzinas – cornos usados para chamar o gado –, dá o pontapé de saída do festival que se espalha pelas ruas da aldeia e ocupa as cortes onde os animais pernoitam, que se transformam em galerias que vão acolher exposições e instalações artísticas, com música, teatro e outras linguagens.

Filme

Durante a turnê serão feitos registros audiovisuais que se transformarão em um filme. A obra será apresentada em cinco escolas municipais de cidades da Zona da Mata de Pernambuco e posteriormente exibido em festivais de cinema.

O projeto é uma realização da Buruçu, que já promoveu outros projetos de difusão internacional da cultura pernambucana, como o "PE em Moçambique", do Coco Raízes de Arcoverde com artistas moçambicanos, e da Cria - Produções Artísticas e de Turismo, responsável pela produção de vários grupos de maracatu.

A iniciativa conta com o incentivo do Funcultura, Fundarpe, Secretaria de Cultura de Pernambuco e Governo de Pernambuco.

Chama no Zap! Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRAR NO CANAL DO WHATSAPP

SERVIÇO

Turnê "O Meu Balão Vai Voar - Portugal"

Quando: 10 de julho (Oficina Oralidade e Cineconcerto, em Coimbra); 12 de julho (Show no Festival Aldeia dos Lobos, na Aldeia de Fafião, Serra dos Gerês).