Som da Terra celebra 49 anos com show 'No Meio do Mundo', no Teatro de Santa Isabel

Apresentação contará com participações especiais do sanfoneiro Marcelo Mendes e da cantora baiana Sarajane, fazendo um viagem pelo repertório do grupo

A banda pernambucana Som da Terra celebra 49 anos de carreira com o show "No Meio do Mundo" nesta quarta-feira (10), às 20h, o Teatro Santa Isabel, Centro do Recife. Os ingressos custam R$ 40, à venda na bilheteria do teatro.

O show contará com participações especiais, como o sanfoneiro Marcelo Mendes e a cantora baiana Sarajane.

Com um repertório que abrange quase cinco décadas de história, "No Meio do Mundo" será uma viagem musical pela história da banda, conhecida por sua mistura única de ritmos regionais e energia contagiante.