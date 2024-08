"Agora quero me deitar". Enfermeiro relata últimos momentos do mestre J. Borges

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Técnico em enfermagem contou que até às 6h de hoje, o artesão conversava com a equipe. Desde o último dia 18, ele estava sendo tratado em casa

Um expoente no artesanato de Pernambuco, o xilogravador, poeta e cordelista J. Borges faleceu na manhã desta sexta-feira (26/7), aos 88 anos, após sofrer parada cardíaca. O artista deixa um legado para a cultura nordestina e pernambucana, levando a literatura e as artes gráficas de Bezerros, Agreste do estado, para o Brasil e para o mundo.

O técnico em enfermagem Júnior Portela estava com o mestre J. Borges na hora da morte e contou que até às 6h de hoje, o artesão estava conversando e brincando com a equipe. Ele relatou que antes de falecer, o xilogravador pediu para tomar banho. Em seus últimos momentos, J. Borges ainda tomou os medicamentos e disse “Agora eu quero me deitar”.

“Quando olhei, ele deu um suspiro muito grande e entrou em parada. A gente prestou os primeiros socorros, fez a massagem e viu que ele veio a óbito”, disse o técnico em enfermagem. Ele estava acompanhando o tratamento de uma infecção na perna do artesão desde o dia 18 de julho, quando deu admissão na residência para o home care (tratamento em casa), e afirmou que o óbito ocorreu por volta das 7h.

Foram de 4 a 5 plantões prestando cuidados à saúde do mestre da xilogravura e Patrimônio de Pernambuco desde 2005. “Era um profissional muito conhecido em Pernambuco e que vai fazer muita falta a todos nós. Como paciente, aceitou tudo o que a gente fazia, era muito tranquilo”, relatou o profissional.



O velório de J. Borges deve acontecer hoje, no Centro de Artesanato de Bezerros. O sepultamento está previsto para amanhã, às 15h, Cemitério Santo Amaro.