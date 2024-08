Recife se despede de Natiruts amanhã na turnê "Leve Com Você"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

"Leve com você só o que foi bom", é assim que começa a música que nomeia a turnê de despedida da banda Natiruts. Após 28 anos conquistando o coração de diversos brasileiros, a banda chega ao Recife neste sábado (27), para seu último show na capital pernambucana, no Classic Hall. O grupo promete apresentar um repertório com músicas mais antigas e os grandes hits, além de algumas surpresas.

Após o show no Recife, a banda segue para Porto Alegre e tem ainda mais 11 shows ao redor do Brasil até novembro deste ano. O anúncio de despedida veio no dia 26 de fevereiro de 2024, em uma publicação nas redes sociais a banda disse ter concluído sua missão.

“Entregamos pra vocês um beija-flor que voou pelo mundo por três décadas beijando a casa e o coração de todas as pessoas. Como ciclo da natureza, essa é a condição da nossa existência: nascer, crescer, dar bons frutos, alimentar e renascer. Agora chegou a hora de renascer de outras formas, de começar um novo ciclo”, diz o vídeo.

Ao longo dos anos, a banda sofreu algumas alterações e, atualmente, apenas o baixista Luís Maurício e o vocalista Alexandre Carlo são remanescentes da formação original.

A turnê

A estrutura da turnê foi pensada para deixar nesse último som a "energia positiva" das apresentações do Natiruts. “Mais do que um show, vamos fazer uma celebração para que as pessoas saiam dali com a sensação de restauro. Esse é o poder do Natiruts”, afirmou o cantor e compositor Alexandre Carlo.

Segundo o músico, o grupo atingiu sua fase mais plena e madura, ao ponto de ter a certeza que conseguiu concluir o que se propôs a fazer desde 1996. “Saber encerrar algo em um momento em que você está bem é importante. A trajetória que percorremos até aqui é o que nos possibilita isso. Existe uma ideia de missão cumprida e a vontade de viver a experiência da despedida próximos do nosso público”, completa.

Conhece a banda Natiruts?





O Natiruts foi um dos responsáveis por marcos na indústria musical nacional. Foi o primeiro nome brasileiro a aparecer nos telões da Times Square, em Nova York; também dominou as paradas em Portugal e outros países, tendo ficado em terceiro lugar na lista dos artistas brasileiros mais ouvidos no mundo. São 11 álbuns, mais de 1.500 shows e 2,5 bilhões de streams até hoje, momento em que a banda está no auge. De todos os álbuns, o mais famoso foi o Acústico no Rio de Janeiro, com diversas participações. A gravação aconteceu no Mirante Dona Marta, local com vista para o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Maracanã, a Baía de Guanabara e a Lagoa Rodrigo de Freitas.

Agora, o Natiruts anuncia uma decisão grandiosa e fundada na sabedoria: a turnê de despedida da banda "Leve com Você". Ao todo, são 20 shows pelo Brasil.