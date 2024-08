Baile do Ramemes estreia no Recife em parceria com a Casa Bacurau

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Uma parceria entre a Casa Bacurau e o DJ carioca Ramemes, conhecido como o "Destruidor do Funk", está trazendo pela primeira vez ao Recife o Baile do Ramemes. O evento será realizado nesta sexta-feira (2), na Concha Acústica da UFPE, a partir das 23h, reunindo o público jovem da cidade com uma proposta que valoriza a cultura da periferia e os sons dissidentes.

Nascido e criado em Volta Redonda, cidade no interior do estado do Rio de Janeiro, Ramemes começou a produzir músicas em 2017 e ganhou visibilidade a partir do compartilhamento de suas produções e remixes nas plataformas de streaming e nas redes sociais.

O Baile do Ramemes é um movimento que nasceu da união entre o DJ que dá nome à festa e seus amigos de bairro. O evento acabou ganhando uma proporção maior do que eles imaginavam e, atualmente, já está na sua 15ª edição, passando por Volta Redonda, Rio de Janeiro, São Paulo, Sorocaba, Belo Horizonte, Curitiba e Fortaleza.

A chegada do Baile ao Recife à convite da Casa Bacurau se deu justamente pela identificação que há entre o estilo de festa que ambas as produtoras realizam. A ideia é atrair as juventudes para uma noite de celebração da cultura funk, oferecendo ao público a experiência de viver um baile funk carioca moderno e atual.

PROGRAMAÇÃO

DJ Ramemes (RJ)



DJ Jaca Beats (RJ)



DJ Lobinho do Complexo (RJ)



DIPCREW (PE) Baile da Boneka convida Cia Bregalize (PE)



Safira Blue + Boa Noiter (PE)



Perfomances Drag Queen: Dercy Fortunato (PE) e Kelly Venenosa (PE)

SERVIÇO

Baile do Ramemes

Quando: nesta sexta-feira (2), a partir das 23h

Onde: Concha Acústica da UFPE

Quanto: R$ 65 (terceiro lote), à venda no Sympla