Tudo deve fluir bem hoje

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste domingo (4), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A Lua segue em seu paraíso e soma energias com o Sol, anunciando muita maravilhosidade em vários aspectos da sua vida! Dinheiro ou outro benefício pode pintar quando menos se espera, e o domingão também será com “d” de diversão. E Vênus promete deixar o amor mais cúmplice. Cor: CINZA Palpites: 58, 31, 41



TOURO - Um domingo sussa e positivo é o que as estrelas anunciam para hoje e tudo deve fluir do jeito que você gosta! O cenário fica perfeito para reunir os parentes e curtir momentos gostosos. Hoje você também pode receber ajuda importante de alguém da família. Vibes alegres no amor. Cor: PRATA Palpites: 11, 45, 09



GÊMEOS - A Lua fecha parceria com o Sol e deixa sua capacidade de expressão no modo turbo, sinal de que você deverá atrair pessoas sem mover um dedo. E como terá mais facilidade para se enturmar com todo tipo de gente, pode conhecer pessoas bacanas. No amor, o astral vai ficar descontraído. Cor: VIOLETA Palpites: 26, 15, 17



CÂNCER - Os astros avisam que podem pintar ótimas novidades sobre as finanças, ainda mais com a Lua na sua Casa da Fortuna! Talvez não tenha disposição

para agitos, mas Vênus promete deixar sua simpatia no ponto. Clima de sintonia no amor. Cor: BEGE Palpites: 50, 23, 08 LEÃO - De acordo com os astros, o seu domingo tem tudo para ser espetacular, então vai que vai, cristalzinho! Com suas qualidades e seus encantos tinindo, você vai chamar atenção onde quer que esteja e a sua estrela vai brilhar mais intensamente nos assuntos do coração. Cor: MAGENTA Palpites: 57, 54, 18



VIRGEM - A Lua segue no inferno astral, mas hoje mais ajuda do que atrapalha e garante um dia indicado para você curtir um bom e merecido descanso. Agora, as melhores energias estão com Vênus, que desembarca em seu signo, trazendo ótimas promessas para as suas finanças, sua saúde e seu coração. É pra glorificar de pé! Cor: BRANCO Palpites: 16, 52, 02



LIBRA - Sol, Lua e Júpiter abrem os caminhos para você curtir um dia dos mais animados, e o ponto alto será o convívio com os amigos. Reencontro com alguém que andou distante pode proporcionar intensas emoções, e os interesses amorosos vão ficar blindados. Cor: ROXO Palpites: 18, 39, 12



ESCORPIÃO - Domingo é o dia oficial do descanso, mas hoje quem for à luta e pegar firme em suas metas pode sair no lucro e colecionar conquistas. Mas não é apenas em matéria de dinheiro e trabalho que o astral tá bem servido. O amor também deve reservar surpresas boas neste domingão! Cor: AZUL Palpites: 18, 48, 57



SAGITÁRIO - As estrelas dão um baita incentivo para você curtir o dia de folga com zero preocupação e cem por cento de diversão! A Lua fecha parceria com o Sol e ingressa na fase Nova, anunciando um domingão propício para você se distrair, buscar interesses e atividades diferentes. Clima delícia no amor. Cor: AMARELO Palpites: 23, 41, 14



CAPRICÓRNIO - Domingão chegando com indícios de mudanças, mas não esquente a cabeça à toa porque

tudo indica que elas serão positivas! A sua saúde se fortalece e os astros garantem que você vai esbanjar vitalidade física. E no amor, seu lado sensuellen vai dar as caras. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 59, 04, 23



AQUÁRIO - A Lua fecha parceria com o Sol, entra na fase Nova e ainda troca likes com Júpiter, o planeta da sorte, que está em seu paraíso. Em outras palavras: seu astral vai ficar pra lá de protegido! Dinheiro que nem espera pode entrar e os rolezinhos vão agradar em cheio. E Vênus deixa o amor pegando fogo! Cor:AMARELO Palpites: 18, 43, 16



PEIXES - Se depender das energias astrais que estão ativas, sua vitalidade vai ficar tinindo e você terá disposição para dar e vender! Tudo indica que você não vai economizar dedicação para realizar suas ambições e ir atrás dos seus interesses. No amor, Vênus dá uma baita de uma força. Cor: LILÁS Palpites: 50, 22, 58