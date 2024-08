Coloque tudo em ordem com sua energia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta segunda-feira (5), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A Lua fica no setor mais positivo do seu Zodíaco. Pena que o clima muda à tarde, e convém ligar o radar pra não passar do limite nos gastos. O trabalho também pode ser alvo de contratempos, portanto, talvez seja preciso pular miudinho. O amor vai pedir concessões. Cor: VIOLETA Palpites: 23, 49, 13



TOURO - Segundona chegando com as demandas domésticas e familiares, e você vai contar com muita boa vontade e energia para colocar tudo em ordem. Mas não deixe nada para depois porque imprevistos podem atrapalhar seus planos e interesses no período da tarde. No amor, procure ter mais paciência. Cor: PRETO Palpites: 41, 23, 32



GÊMEOS - Sua comunicação continua afiada e tudo indica que você vai dar um show nos contatos. Pena que o clima vai mudar e o restante do dia pode deixar a desejar. A boa notícia é que não faltará jogo de cintura para driblar

perrengues! O amor fica mais cúmplice. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 14, 05, 41



CÂNCER - Você pode segundar com boas promessas financeiras, e tem mais é que ficar de olho nas chances de faturar, bebê! Mas contratempos estão previstos, e podem afetar tanto seus planos quanto seus ganhos. As relações também vão exigir mais atenção. O amor pode reservar surpresas deliciosas. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 44, 17, 15



LEÃO - A Lua tá toda poderosa no seu signo, e ela promete sucesso pleno em suas investidas e empreitadas! Mas vai logo atrás dos seus interesses e não perca tempo para mexer os seus pauzinhos porque a tarde pode reservar algumas frustrações. No amor, tudo tranquilo. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 04, 32, 14



VIRGEM - Em plena segundona, as responsabilidades crescem… mas fica sussa, porque você vai contar com ótima concentração para cuidar dos deveres. Só não adie nada, pois nem tudo pode fluir como espera à tarde. No amor, Vênus deixa o seu lado charmoso simplesmente irresistível! Cor: AMARELO Palpites: 39, 55, 28



LIBRA - Você vai segundar no centro das atenções, e tudo indica que também terá uma manhã das mais produtivas! Pena que bagacinhas podem surgir mais tarde, principalmente nas finanças e na saúde. Olho aberto! No amor, cuidado com a carência. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 50, 59, 32



ESCORPIÃO - A semana começa top para os seus interesses profissionais e os caminhos se abrem para você ir atrás do que quer! Mas convém agir rápido e mostrar do que é capaz porque o astral vai dar uma guinada e bagacinhas podem rolar nas relações. No amor, o clima fica

bem romântico. Cor: ROSA Palpites: 60, 23, 06



SAGITÁRIO - Segundou com as vibes estimulantes da Lua leonina, que deixará sua criatividade e simpatia no modo ultra mega turbo. Porém, já aviso que será preciso controlar os ímpetos e dobrar a cautela com o dindim na parte

da tarde. No amor, pode conquistar o que quer. Cor: VERDE Palpites: 15, 53, 51



CAPRICÓRNIO - Os astros anunciam compromissos para hoje, mas não esquente a cabeça, porque você terá determinação e esperteza para dar o seu melhor. E se pretende realizar alguma mudança importante em sua rotina, confira tudo com calma. Vênus promete momentos especiais nos assuntos do coração. Cor: AMARELO Palpites: 12, 27, 45



AQUÁRIO - A Lua leonina coloca em evidência a sua habilidade para se relacionar e promete um dia incrível para seus contatos! Porém, imprevistos podem afetar seu pique durante a tarde e será preciso dar mais atenção aos deveres. No amor, os desejos afloram. Cor: PINK Palpites: 06, 32, 40



PEIXES - Piscianes começam a semana com a energia nas alturas e devem ter um dia dos mais produtivos. Mas não deixe nada para depois, porque tensões podem aflorar à tarde e nem todas as coisas vão rolar conforme as suas expectativas. No amor, a harmonia dá as cartas. Cor: MAGENTA Palpites: 45, 30, 09