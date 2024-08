Momento para agilizar projetos e ser positivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta terça-feira (6), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Os interesses de trabalho vão concentrar as atenções na maior parte do dia, e não vai te faltar vitalidade e nem disposição para dar o seu melhor. Mas Marte fica pistola, portanto, convém se controlar para não agir ou falar sem pensar. No amor, tenha mais tolerância. Cor: AZUL Palpites: 47, 20, 02



TOURO - A Lua soma energias com os astros no setor mais positivo do seu Horóscopo e garante que o dia vai raiar com excelentes promessas! Aproveite para ir atrás das suas ambições e exibir os seus talentos no trabalho. Vibes ciumentas rondam o amor. Cor: PRETO Palpites: 60, 24, 40



GÊMEOS - O dia começa com várias demandas e os assuntos familiares estarão entre as prioridades, mas

você deve mandar bem em tudo o que fizer. Só procure ser mais tolerante com pessoas próximas, pois pode enfrentar tretinhas ou tretonas. No amor, pegue mais leve nas exigências. Cor: VERDE Palpites: 04, 06, 33



CÂNCER - Os astros dão sinal verde para você agilizar seus projetos e suas ideias, e tudo deve fluir muito bem nos contatos pessoais e profissionais. Mas será preciso controlar a impulsividade e agir com mais prudência, valeu? No amor, uma dose extra de diplomacia e confiança virá a calhar. Cor: ROXO Palpites: 45, 03, 36



LEÃO - Ouça os conselhos dos astros e procure esquentar menos e agir mais! Seu tino comercial e sua habilidade para negociar estarão aguçadíssimos. Mas não dá pra esperar as oportunidades caírem no seu colo, viu? No amor, não troque os pés pelas mãos. Cor: CINZA Palpites: 27, 02, 38



VIRGEM - A Lua segue em seu signo e fecha parceria com os astros, anunciando uma terça redondinha para você brilhar em tudo o que fizer! Mas ligue o radar e não marque bobeira no final da tarde, valeu? No amor, não descarte altos e baixos. Cor: MAGENTA Palpites: 16, 54, 19



LIBRA - Você é sociável, mas hoje você vai se sair melhor se focar nas atividades individuais e não interagir muito com os outros. Lugares agitados e muito movimentados podem te incomodar, então evite sair muito da rotina para ficar de boa. No amor, é melhor não criar muitas expectativas. Cor: CREME Palpites: 53, 35, 33



ESCORPIÃO - O dia vai raiar com ótimas promessas, e objetivos com os quais você vem sonhando podem ser agilizados e alcançados. Mas, os astros aconselham a cuidar da saúde, e administrar suas finanças com todo o cuidado. O amor vai esquentar, mas terá altos e baixos. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 21, 12, 37



SAGITÁRIO - Se depender da sua vontade de prosperar, hoje você está com tudo, bebê! Seus dons e

competências ficam cristalinos. Aproveite para batalhar por seus interesses, mas nada de perder a paciência, hein! No amor, vá com calma e evite pressões. Cor: MARROM Palpites: 24, 15, 42



CAPRICÓRNIO - Seu signo é do tipo que gosta de manter os pés firmes na realidade e não curte muitas mudanças, mas hoje vale a pena olhar um pouco além. Só não descuide da saúde do final do dia em diante nem deixe nenhum aborrecimento mexer com os seus nervos. No amor, reforce o diálogo. Cor: LILÁS Palpites: 50, 44, 41



AQUÁRIO - Hoje não vai faltar boa vontade para se dedicar às tarefas, e seu empenho deve trazer bons frutos. Só não dê bobeira a partir do final da tarde, quando instabilidades vão rolar. No amor, não aja de forma precipitada. Cor: VIOLETA Palpites: 30, 12, 48



PEIXES - A Lua fecha parceria com os astros e eleva a sua habilidade para se relacionar com as pessoas, o que deve facilitar bastante os contatos com quem convive. Sabendo disso, não custa dobrar o jogo de cintura e ser mais tolerante, viu? E o conselho também vale pro amor! Cor: DOURADO Palpites: 46, 03, 39