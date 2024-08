HORÓSCOPO 14.08: Mantenha a calma diante das 'vibes tensas'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta quarta-feira (14), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O clima tá tumultuado entre as estrelas, viu? Você pode querer abraçar o mundo com as mãos, mas convém cuidar de um assunto de cada vez. Nada de pressa para começar coisas diferentes, e tampouco para resolver os pepinos que podem aparecer. No amor, aposte no diálogo. Cor: PRETO Palpites: 53, 08, 44



TOURO - A bruxa tá solta!Assuntos financeiros vão exigir cautela extra, então, apoie-se na prudência que herdou do seu signo. O trabalho também pede mais dedicação, e nas relações pessoais, há tendência de enfrentar bagacinhas. No amor, tenha mais paciência. Cor: LILÁS Palpites: 34, 38, 52



GÊMEOS - A melhor maneira de manter distância das bagaças astrais de hoje é: reforçar a diplomacia nas relações, e fazer tudo com calma! Não tenha pressa de terminar obrigações no trabalho, e nem se precipite na hora de resolver assuntos ligados à vida familiar, financeira ou amorosa. Cor: CINZA Palpites: 51, 44, 08



CÂNCER - Seu temperamento pode oscilar de acordo com os humores da Lua e hoje ela não está lá muito camarada, viu? Muita calma nessa hora para não perder a esportiva nem fazer julgamentos precipitados, pois pode dar ruim com quem convive. No amor, trabalhe a harmonia. Cor: VIOLETA Palpites: 54, 39, 57



LEÃO - Se dependesse apenas da Lua, você teria boas razões para se entusiasmar. O problema é que ela traz vibes tensas, ainda no lado amoroso e financeiro. Em outras palavras, será preciso ligar o radarzinho para trabalhar o jogo de cintura e não passar dos limites! Cor: AZUL Palpites: 45, 57, 30



VIRGEM - O astral não está aquela maravilha e você terá que fazer a sua parte para desviar de tretas. É melhor pegar leve nas exigências, valeu? No trabalho, deixe problemas pessoais para depois. No amor, tenha cuidado com tortas de climão. Cor: VERMELHO Palpites: 48, 57, 39



LIBRA - A Lua segue reforçando seu poder de expressão, mas o problema é que hoje pode sobrar conversa e faltar ação. Faça uma coisa de cada vez, ou corre o risco de não concluir nada do que pretende. No amor, evite criar muitas expectativas. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 41, 60, 33



ESCORPIÃO - Preocupações entram em cena, e você vai ter que usar sua esperteza, principalmente ao administrar seus recursos. É melhor controlar as contas com pulso firme. Nas relações pessoais e amorosas, o sentimento de posse vai ficar mais intenso. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 04, 41, 58



SAGITÁRIO - A recomendação de hoje é pegar mais leve e mostrar boa vontade com os outros, pois perrengues podem surgir e se prolongar. Para se garantir, procure ser mais flexível, maneire na sinceridade. No amor, a dica é reforçar a diplomacia e o diálogo. Cor: AMARELO Palpites: 57, 39, 12



CAPRICÓRNIO - Preste mais atenção nos recados do seu sexto sentido, porque o cenário fica tumultuado hoje, e você vai precisar da prudência do seu signo. No trabalho e ao lidar com as finanças, procure avaliar com calma as situações. No amor, aposte na lealdade. Cor: PINK Palpites: 24, 60, 23



AQUÁRIO - Você pode quartar com grandes planos e o pensamento a mil, mas a recomendação é ir suave na nave e fazer tudo com mais calma! É que instabilidades podem marcar presença, interferindo em seus projetos e objetivos pessoais ou profissionais. No amor, sua seducência fica tinindo. Cor: AMARELO Palpites: 48, 19, 03



PEIXES - O dia já começa com muitas demandas! Mas muita calma nessa hora, pois há risco de perder a boa com facilidade. Os astros avisam que essa quarta será pontuada por instabilidades e convém ter uma dose extra de prudência para não cair em pegadinhas. No amor, é hora de reforçar o diálogo Cor: AMARELO-OURO Palpites: 30, 37, 03