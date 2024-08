Simone recebe Joyce Alane, Isabela Moraes e Rogéria Dera em show que terá registro audiovisual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Show de despedida da turnê "Tô Voltando" ocorre neste sábado (17), no Teatro Guararapes, celebrando os 50 anos de carreira da cantora

A cantora Simone está realizando as datas finais da turnê "Tô Voltando", com passagem pelo Recife neste sábado (17), no Teatro Guararapes. O show terá participações de Joyce Alane, Rogeria Dera e Isabela Moraes.

Quatorze anos depois de gravar o DVD "Em Boa Companhia" no Teatro Guararapes, a artista fará no mesmo palco novo registro em formato documental, eternizando este momento de sua trajetória. Os ingressos custam entre R$ 100 e R$ 280 - informações completas no serviço ao fim da matéria.

Rogeria e Isabela, inclusive, colaboraram previamente com Simone no álbum "Da Gente", nas faixas "Escancarada" e "Você Distante", respectivamente. O espetáculo tem direção musical de Pupillo e direção geral de Marcus Preto, que também assina este texto de apresentação.

Repertório

A turnê "Tô Voltando" celebra os 50 anos de carreira da cantora, percorrendo - clássico por clássico, hit por hit - sua imensa trajetória como uma das maiores intérpretes da música brasileira.

O roteiro faz um apanhado das grandes canções que a artista lançou nessas cinco décadas: joias escritas por nomes como Milton Nascimento, Ivan Lins, Sueli Costa, João Bosco, Martinho da Vila, Gonzaguinha e Chico Buarque, entre tantos outros, cujas primeiras versões ganharam o Brasil por meio da voz de Simone, conquistando logo nossa memória afetiva e entrando para sempre no cancioneiro nacional.

A retrospectiva conta com canções como "O Que Será (À Flor da Terra)" (Chico Buarque), "Jura Secreta" (Sueli Costa/ Abel Silva), "Começar de Novo" (Ivan Lins/ Vitor Martins), "Encontros e Despedidas" (Milton Nascimento/ Fernando Brant), "De Frente pro Crime" (João Bosco/ Aldir Blanc) e, claro, "Tô Voltando" (Maurício Tapajós/ Paulo César Pinheiro).

Também está no roteiro sua primeira interpretação de Simone para "Divina Comédia Humana", canção que Belchior escreveu para a cantora lançar em "Face a Face" (1977), mas que acabou ficando de fora do álbum.

Banda

A banda de "Tô Voltando" conta com um time de jovens músicos que, sob a batuta de Pupillo, atualizaram os arranjos sem que se perdesse as características - sejam solos ou introduções.

Quem acompanha Simone são Fábio Sá (baixo), Filipe Coimbra (guitarra e violão), Chico Lira (teclados), Ronaldo Silva (bateria) e André Siqueira (percussão). Neste show, a cantora inaugurou sua parceria com a Nascimento Música, empresa de seu amigo de toda vida, Milton Nascimento, administrada pelo filho dele, Augusto Nascimento.

SERVIÇO

Simone em "Tô Voltando"

Quando: neste sábado (17), às 20h

Onde: Teatro Guararapes - Centro de Convenções de Pernambuco

Informações: (81) 4042-8400



Ingressos:

Plateia Especial: R$ 280 e R$ 140 (meia)

Plateia: R$ 260 e R$ 130 (meia)

Balcão: R$ 200 e R$ 100 (meia)