Veja como fazer banho de pipoca no Dia de Omolú

Em 16 de agosto é celebrado o Dia de Omolú, como é chamado o orixá na Umbanda, ou São Roque, na religião Católica.

"Omolú foi um orixá abandonado pela mãe, Nanã, a orixá mais velha. Ele nasceu muito doente e Nanã disse que não daria conta de cuidar dele, a ponto de abandonar o filho na beira do mar. Ele foi criado por Iemanjá, que amou e cuidou de todas as suas doenças com a água sagrada do mar e com banho de pipoca", explica a taróloga Isabel Fogaça.

Devido a tudo que passou, Omolú é conectado com pessoas que buscam cura de diversas doenças, tanto físicas como espirituais e emocionais.

Além disso, o orixá também está conectado à ajuda dos pobres e oprimidos.