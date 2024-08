Xico de Assis comanda nova temporada do ‘Samba do Braz’

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste sábado (17), artista pernambucano apresenta repertório tradicional do samba em apresentação no Frege, no bairro do Recife Antigo

O sambista Xico de Assis retoma mais uma temporada de samba no Frege, no bairro do Recife. Neste sábado (17), a partir das 18h, o 'Samba do Braz' reúne os amantes do tradicional ritmo brasileiro num repertório repleto de clássicos da música popular brasileira, apresentado numa autêntica roda de samba.

“É sempre uma festa regada aos clássicos do samba, com muita descontração e alegria, unindo todas as tribos da cidade”, adianta Xico.

Os sábados do ‘Samba do Braz’ movimentaram o bairro da Boa Vista, com as apresentações de Xico, que agora segue embalando a noite dos sambistas recifenses no Frege, no Recife Antigo. O artista emenda mais uma temporada que tem lotado a casa e colocado todos os visitantes para sambar. Na edição deste sábado, Xico de Assis convida o grupo Pagodea, que abre seu show.

SERVIÇO:

‘Samba do Braz’ no Frege

Onde: Frege, avenida Rio Branco, 155, Recife Antigo

Quando: 17 de agosto, a partir das 18h

Ingressos: R$ 30 (couvert)