Xico de Assis retoma roda de samba aos domingos no Recife

Sambista pernambucano entoa clássicos do samba e da Música Popular Brasileira na Confraria do Lelo, no Mercado da Encruzilhada, na Zona Norte

A Confraria do Lelo, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, ganha mais vida e muito samba a partir deste domingo (24). O sambista Xico de Assis retoma mais uma temporada de shows na casa, agora aos domingos, agregando os amantes do ritmo com um repertório repleto de clássicos da música popular brasileira, numa autêntica roda de samba.

"Eu adoro cantar nas tardes do domingo. É uma experiência ímpar, porque desperta agradáveis lembranças da infância, adolescência e do adulto que sempre conviveu com a roda de samba. Na casa dos meus pais, domingo sempre foi de dia de festa, e é assim que tem de ser. Muita conversa, boa música, bebida, comida ... Uma fartura para iniciar bem a semana", conta o sambista.

Reduto boêmio, o Mercado da Encruzilhada é destino certo para um autêntico domingo recifense. Agora com Xico, A Confraria do Lelo vira o point para quem prestigia uma roda de samba de qualidade e repleta de referências históricas em plena tarde de domingo.

SERVIÇO

Xico de Assis na Confraria do Lelo

24/11, às 14h

No Mercado da Encruzilhada - Confraria do Lelo, na Zona Norte do Recife