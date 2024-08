10 momentos marcantes de Silvio Santos na televisão brasileira

No último sábado, 17 de agosto, o Brasil se despediu do empresário e apresentador Silvio Santos, que morreu aos 93 anos, deixando um imenso legado para a televisão brasileira.

Senor Abravanel nasceu em 12 de dezembro de 1930 e iniciou a carreira como locutor de rádio antes de se tornar um renomado apresentador de TV.

Fundador do SBT, uma das maiores redes de televisão do Brasil, se destacou pela habilidade em criar e popularizar formatos de programas que se tornaram verdadeiros ícones da mídia.

Abaixo, relembre 10 momentos marcantes do apresentador na televisão brasileira!

O "Programa Silvio Santos" estreou em 2 de janeiro de 1963, dando início a uma das mais longas e bem-sucedidas trajetórias da televisão brasileira.

Exibido aos domingos, o programa rapidamente se tornou um fenômeno, trazendo um formato inédito que combinava quadros variados, como prêmios em dinheiro, jogos, música e entretenimento.

Ao longo das décadas, o "Programa Silvio Santos" evoluiu, adaptando-se às mudanças do mercado e às preferências do público, mas sempre mantendo a essência popular e o estilo irreverente característicos do apresentador.

Exibido entre 1991 e 2001 dentro do "Programa Silvio Santos", o quadro "Topa Tudo por Dinheiro" reunia desafios inusitados e divertidos, nos quais os participantes aceitavam realizar essas tarefas em troca de prêmios em dinheiro.

Silvio Santos comandava a atração de forma irreverente, arrancando risadas tanto dos participantes quanto do público.

O sucesso foi tanto que o nome do quadro se tornou um dos bordões mais famosos do apresentador, proporcionando cenas hilárias na televisão.

O quadro "Pião da Casa Própria" foi uma das atrações mais populares do "Programa Silvio Santos" e esteve no ar por muitos anos.

Nele, os participantes giravam um grande pião repleto de prêmios, na esperança de conquistar a tão sonhada casa própria.

O quadro "Qual é a música?" fez tanto sucesso que ganhou um horário próprio na programação do SBT (Imagem: Reprodução digital | SBT)

Silvio Santos criou "Qual é a Música?" inspirado no programa americano "Name That Tune".

Exibido pela primeira vez em 1976 como parte do "Programa Silvio Santos", o quadro envolvia uma competição entre duplas, bandas famosas e celebridades, que participavam de diversas provas, como adivinhar trechos de músicas, identificar cantores e compositores e completar letras.

O sucesso foi tanto que "Qual é a Música?" chegou a ganhar seu próprio horário na grade de programação.

5. Troféu Imprensa

O Troféu Imprensa foi criado pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, diretor da revista "São Paulo", visando prestigiar os artistas brasileiros de todas as emissoras de televisão.

Em 1970, Plácido vendeu os direitos do prêmio a Silvio Santos, que passou a organizar, produzir e apresentar a cerimônia.

O evento ganhou destaque e se tornou memorável, recebendo celebridades de todas as emissoras, como Fausto Silva e Galvão Bueno.

A cerimônia é famosa por sua animação, com discursos, performances e momentos marcantes que celebram o talento e a criatividade do cenário audiovisual do Brasil.

6. Foi tema de escola de samba

Silvio Santos foi homenageado em 2001 pela escola de samba Tradição com o enredo "O Homem do Baú – Hoje é Domingo, É Alegria, Vamos Sorrir e Cantar".

O desfile encantou a Sapucaí e trouxe o apresentador em um dos carros alegóricos, recebido calorosamente pelo público, que lançou aviõezinhos de papel, um símbolo característico do apresentador.

O enredo destacou os famosos bordões de Silvio Santos e exaltou sua contribuição para a cultura popular brasileira.

7. Momento com fã do Raça Negra

Imagem: Luis Sales e Silvio Santos no programa do apresentador. - Reprodução/SBT News

Ainda no quadro "Topa Tudo por Dinheiro", Silvio Santos trouxe Luis Sales, um minifã de apenas 4 anos, apaixonado pela banda Raça Negra.

O menino precisou cantar a música de sua banda favorita para que um girassol "florescesse". No entanto, ao cantar, a flor começou a murchar, levando o menino às lágrimas.

8. Lançou a "Casa dos Artistas"

No dia 28 de outubro de 2001, Silvio Santos lançou de surpresa o primeiro reality show da TV brasileira: "A Casa dos Artistas".

No programa, 12 celebridades foram confinadas em uma casa vizinha à de Silvio, participando de diversas atividades e desafios.

O sucesso de "A Casa dos Artistas" ajudou a popularizar o gênero de reality show no Brasil e gerou grande repercussão na mídia.

9. Incentivou o sucesso das pegadinhas

O gênero de "pegadinhas" com câmeras escondidas já fazia sucesso nos Estados Unidos, mas, no Brasil, ganhou destaque no "Programa Silvio Santos", inicialmente como parte do quadro "Topa Tudo por Dinheiro".

Nos episódios, um ator entrava em cena para criar situações inusitadas, enganar pessoas na rua e, muitas vezes, acabava correndo de volta para a segurança das câmeras escondidas.

Entre as pegadinhas mais icônicas, está a "Menina Fantasma no Elevador", que se tornou um sucesso viral tanto no Brasil quanto no exterior.

10. Show do Milhão