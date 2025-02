Celular explode em bolso de passageira de ônibus no ES; caso é o segundo em 1 semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um celular explodiu e pegou fogo no bolso da calça de uma passageira, na terça-feira, 11, no interior de um ônibus urbano, em Guarapari, no Espírito Santo. A dona do aparelho teve queimadura leve nas mãos e dispensou o atendimento médico. O ônibus, que se encheu de fumaça, foi evacuado por precaução, mas prosseguiu viagem.

É o segundo caso de explosão de celular em menos de uma semana. No sábado, 8, um celular explodiu no bolso da calça de uma mulher quando ela fazia compras em uma loja, em Anápolis, cidade de Goiás. A jovem teve queimaduras de primeiro e segundo graus.

Em Guarapari, os passageiros já haviam embarcado no coletivo que seguia do trevo de Setiba para o Terminal de Itaparica, em Vila Velha, quando a mulher pegou o celular para ver as horas. Instantes depois que ela colocou o celular no bolso da calça aconteceu a explosão, seguida de incêndio. Houve um princípio de pânico entre os passageiros.

A fumaça tomou conta do ônibus e o motorista orientou os passageiros a desembarcarem por precaução. A mulher jogou o aparelho para fora do ônibus e foi socorrida pelos próprios passageiros. A marca e o modelo do celular não foram informados.

Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo da Grande Vitória, o incidente aconteceu na Linha 672 do Transcol, o sistema integrado de transportes da região metropolitana de Vitória. A mulher dispensou o acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros não foi acionado. O coletivo seguiu viagem após o ocorrido.

A reportagem entrou em contato com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb) e aguarda retorno.