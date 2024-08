Intuição em alta para promover mudanças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (23), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A Lua brilha em Touro, colocando assuntos envolvendo dinheiro em alta, e há chance de receber um dinheiro que não esperava. E com Mercúrio e Marte trocando likes logo cedo, viagens rápidas e programas de lazer também podem agitar o dia. No amor, o ciúme pode dar as caras. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 38, 54, 02



TOURO - A entrada da Lua em seu signo promete uma injeção de ânimo para você curtir o final de semana! Pode ter boas novas envolvendo as finanças e há chance de comprar algo que deseja há tempos para a sua casa. No amor, jogue todo o seu charme. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 16, 61, 11



GÊMEOS - A Lua entra em seu inferno astral nesta madrugada, e você tem tudo para começar o fim de semana com uma vontade gigante de descansar e ficar no seu canto. A sua intuição também se destaca e você pode descobrir alguns segredos que não esperava. As coisas se animam no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 31, 40, 14



CÂNCER - A Lua entra em Touro e o astral fica mais descontraído: o dia será perfeito para curtir os amigos, viajar, passear ou só ficar de boa mesmo. O importante é aproveitar seu momento de descanso para repor as energias, de preferência, em boa companhia! No amor, não dê espaço para o ciúme. Cor: MAGENTA Palpites: 21, 27, 18



LEÃO - A Lua envia vibes excelentes para a vida profissional, e você vai ter tempo de deixar tudo em ordem antes de aproveitar um descanso. Os momentos com os amigos contam com a proteção das estrelas, e há chance de ampliar suas amizades se abrir o seu coração. No amor, deixe a tensão de lado. Cor: PRETO Palpites: 15, 42, 60



VIRGEM - A Lua avisa que o astral fica mais descontraído. E se tiver algo a resolver, pode usar seu raciocínio rápido e sua inteligência para isso. Planos para uma viagem contam com a proteção dos astros. O amor promete novidades interessantes. Cor: VERMELHO Palpites: 16, 54, 09



LIBRA - A sua intuição ganha um reforço das estrelas, por isso, preste atenção se o seu sexto sentido mandar um aviso sobre algo ou alguém, tá? Mercúrio e Marte prometem as melhores vibes para visitar os amigos e fazer algo diferente. O amor ganha um toque de sensualidade. Cor: ROSA Palpites: 22, 14, 15



ESCORPIÃO - Se depender das estrelas, você vai ter disposição de sobra para fazer algumas mudanças, e até

tentar algo diferente. Com a Lua brilhando em Touro nesta madrugada, as relações contam com as melhores vibes. Há sinal de romance e sintonia no amor. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 06, 17, 33



SAGITÁRIO - A Lua entra em Touro, um sinal de que você começa o final de semana com uma disposição extra. Tem tudo para colocar os pés no chão, agindo mais com a razão do que com a emoção. No amor, talvez tenha que ceder em algumas coisas, mas sem perder o bom humor. Cor: VERDE Palpites: 44, 42, 17



CAPRICÓRNIO - A Lua ilumina seu paraíso astral: use seu charme para se entender melhor com todos, e aposte na comunicação para acertar o tom. O astral é favorável para fazer algumas mudanças, abandonar os maus hábitos e cuidar melhor da saúde. Boas vibes no amor. Cor: BRANCO Palpites: 18, 11, 38



AQUÁRIO - O fim de semana começa tranquilo, e você vai dar conta das tarefas de maneira muito responsável. Os momentos com a família também contam com as vibes positivas da Lua, que entrou em Touro nesta madrugada. No amor, abra seu coração. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 49, 13, 31



PEIXES - Logo cedo, sua habilidade de comunicação vai dar um show, e será a chave para resolver qualquer desafio que pintar pela frente. Os relacionamentos contam com a proteção das estrelas e um bom papo ajuda a levantar o astral. Há sinal de novidades no amor. Cor: VERDE Palpites: 60, 40, 14