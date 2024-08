Relaxe e fuja das tretas e discussões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste domingo (25), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Os astros pedem um pouco mais de cuidado ao lidar com dinheiro, e mandam um recado: não se apegue demais ao que possui, tá? Isso vale tanto para as suas coisas quanto para os relacionamentos. No amor, encontre o equilíbrio. Cor: PRATA Palpites: 20, 47, 09



TOURO - As amizades contam com excelentes vibes, e um programa com a turma tem tudo para ser um sucesso, Touro. Mas há sinal de tensão em casa ou com um parente na parte da tarde, então a dica é pegar leve pra evitar torta de climão, ok? O astral fica mais do que perfeito no amor. Cor:AMARELO-OURO Palpites: 37, 46, 30



GÊMEOS - Você pode começar o domingo querendo curtir o seu canto e descansar mais. Relaxe, fique na cama curtindo e se cuide! À tarde, palavras impulsivas ou mal–entendidos podem trazer dor de cabeça. Na dúvida, é melhor fugir de tretas e discussões. No amor, o conselho é o mesmo. Cor: CINZA Palpites: 47, 20, 09



CÂNCER - As amizades seguem em alta neste domingão, mas vale a pena separar amizade e dinheiro, porque você pode sair no prejuízo. Mas o astral logo melhora e a diversão está garantida! Há sinal de sintonia no amor, além de altas doses de romantismo. Cor: ROXO Palpites: 48, 30, 21



LEÃO - O dia começa tranquilo e pode ser divertido reunir os parentes ou visitar o pessoal que não consegue encontrar todo dia para matar a saudade. Só pegue leve nas críticas à tarde, porque pode arrumar confusão por causa de bobagens. Boas vibes no amor. Cor: DOURADO Palpites: 48, 10, 19



VIRGEM - Se planejou um passeio ou uma viagem, pode contar com good vibes pra na estrada! Os relacionamentos também estão protegidos. À tarde, porém, vale ligar o alerta com imprevistos e apostar no jogo de cintura. Bom astral no amor. Cor:PRETO Palpites: 16, 34, 25



LIBRA - Você começa o dia com pique de sobra pra resolver aqueles B.O.s que estava empurrando com a barriga, e até pra cuidar melhor da saúde. Vale tirar um tempo para rever decisões tomadas nos últimos tempos e fazer correções. O amor ganha uma dose extra de paixão. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 04, 59, 22



ESCORPIÃO - As relações estão protegidas, seja com a família, amigos ou com outras pessoas mais próximas, Escorpião. Mas isso pode mudar à tarde e há chance de se decepcionar com alguém ou entrar em treta por motivos bobos se não tiver cuidado. No amor, não exagere nas cobranças! Cor: VERDE-CLARO Palpites: 34, 43, 38



SAGITÁRIO - Você começa o domingão com pique pra resolver tarefas mais chatas em casa, e até fazer um ou outro conserto. À tarde, a saúde pode exigir um pouco mais de atenção da sua parte, e é melhor pegar leve com todo tipo de excesso. O seu jeito mais sério pode deixar o amor meio morno. Cor: VIOLETA Palpites: 09, 57, 39



CAPRICÓRNIO - Passeio ou programa de última hora tem tudo para levantar o astral, mas também vale colocar o papo em ordem com o pessoal. E vale acreditar na sorte e fazer uma fezinha! No amor, seu jeito carinhoso e sedutor promete encantar, mas nem tudo é perfeito e pode pintar uma briga. Cor: BRANCO Palpites: 25, 52, 07



AQUÁRIO - Pode resolver uma questão financeira ou receber uma grana de alguém da família. Mas, depois, assuntos domésticos e familiares pedem mais atenção. Mas tudo se acerta à noite e vai sobrar tempo para curtir momentos deliciosos com o pessoal de casa. O amor fica mais tranquilo. Cor: LARANJA Palpites: 57, 46, 30



PEIXES - Domingou, bebê, e a manhã será perfeita para dar um rolê por aí, encontrar os amigos e botar o papo em dia com todo mundo. Mas à tarde, a comunicação fica tensa, e você pode se chatear com indiretas. Respire fundo e tenha diplomacia! Astral leve e gostoso no amor. Cor: AZUL Palpites: 09, 12, 57