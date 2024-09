Similaridades entre Cuba e Pernambuco são investigadas em exposição no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mostra com fotografias de Mery Lemos revela o olhar particular da artista sobre expressões culturais do Festival del Caribe, em Cuba

Similaridades culturais e estéticas entre Cuba e Pernambuco. Foi o que a multiartista e produtora pernambucana Mery Lemos encontrou, para sua surpresa, em passagem pelo Festival del Caribe, em Cuba, no ano de 2018. O resultado dessa percepção está registrado na sua primeira exposição, intitulada "Cuba Contemporânea", na Arte Plural Galeria, no Bairro do Recife.

Com curadoria de Priscila Urpia, a exposição reúne 30 fotografias que revelam o seu olhar particular sobre as manifestações culturais testemunhadas no Festival del Caribe.

São 28 fotos impressas em formato 60x40cm, além de dois painéis 120x80cm, que expressam a diversidade de cores, texturas, olhares, danças, crenças e culturas captadas no tradicional festejo cubano.

"A exposição é uma tentativa de mostrar a beleza do que vi e vivi nesse festival, que existe há 43 anos e reúne festa, história, religiosidade e cultura popular. E, mais do que isso, como pude identificar nele muitas similaridades com a cultura do meu território, a Zona da Mata Norte de Pernambuco - as paisagens em torno da cana de açúcar, os rituais de fé, os brinquedos populares e a simplicidade de sua gente", conta Mery Lemos, que é fotógrafa, cineasta, produtora e realizadora cultural de Carpina.

Intercâmbio cultural

A fotógrafa começou a se aproximar da cultura cubana em meados dos anos 2000, quando recepcionou artistas cubanos que vieram participar de eventos culturais em Pernambuco. Em 2010, ela viajou pela primeira vez a Cuba, acompanhando artistas pernambucanos, e se apaixonou pelo país. "Eu tentava explicar para as pessoas toda a riqueza cultural que eu havia visto lá, mas, era simplesmente impossível descrever em palavras", conta Mery.

Em 2018, com incentivo do edital Funcultura, Mery Lemos voltou a Cuba em um intercâmbio para conhecer de perto a cultura e os processos produtivos do Festival del Caribe. Permaneceu durante um mês na cidade de Santiago de Cuba, pesquisando e registrando suas impressões e aprendizados em um blog, e voltou ao Brasil com um vasto acervo fotográfico, do qual hoje se compõe a exposição "Cuba Contemporânea".

Em cartaz

A exposição "Cuba Contemporânea" fica em cartaz na Arte Plural Galeria, no Bairro do Recife, de 22 de agosto até 22 de setembro, e depois faz temporada em Petrolina, no Sertão, de 4 de outubro a 3 de novembro, no Sesc Petrolina, ambos com visitação gratuita. A exposição é uma realização da Anilina Produções, com incentivo do Funcultura através da Fundarpe, Secretaria de Cultura do Estado e Governo de Pernambuco.

Mery Lemos também já produziu fotografias para capa de álbuns musicais, como o compacto "Espaço Tempo" (2015), de Juliano Holanda, e para livros, a exemplo de "Das Tripas Coração" (2018), da escritora Ezter Liu, obra que venceu o Prêmio Pernambuco de Literatura naquele ano. Como cineasta, tem dois curtas lançados - o documental "Painho e o Trem" (2015) e a ficção "Geisiely com Y" (2017) - e, atualmente, se prepara para lançar seu terceiro curta, "Red Roses", ainda em 2024.

SERVIÇO

Exposição Cuba Contemporânea em Recife

Período de visitação: até 22/09, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; e aos sábados das 14h às 18h.

Onde: Arte Plural Galeria (Rua da Moeda, 140 - Bairro do Recife)

Quanto: Gratuita