Arrastão do Frevo desfila com o Lord de Olinda pelo Recife Antigo neste domingo (1º)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Iniciativa do Paço do Frevo se concentra na Praça do Arsenal; projeto A Hora do Frevo traz a rabequeira e violinista Paula Bujes na sexta-feira (30)

O Arrastão do Frevo, iniciativa do museu Paço do Frevo, no Bairro do Recife, terá mais uma edição neste domingo (1º), a partir das 15h30. O evento receberá a Troça Carnavalesca Mista "O Lord de Olinda" sob cortejo da Orquestra do Babá.



A agremiação homenageia Mario Medeiros Raposo, que desfilava pelas ladeiras de Olinda durante o Carnaval com o look que lhe garantiu o título honorífico de nobreza: fraque preto, luvas brancas, cartola e guarda-chuva. Por mais de 60 anos, Mario foi uma figura intrigante e única que reverenciou o Carnaval com seu estilo único.

Após seu falecimento, em 2006, sua família decidiu manter a história de Mario com a troça, fundada em 2008. Agora, com 16 anos de história, a agremiação guia o Arrastão do Frevo pela primeira vez.

Com concentração às 15h30 em frente ao Paço do Frevo, segue arrastando foliões pelas ruas do Recife Antigo, dá uma volta no Marco Zero e faz seu retorno até o museu, para o ápice da festa.

Hora do Frevo

Paula Bujes - BRUNA PONTUAL/DIVULGAÇÃO

Já o projeto Hora do Frevo, realizado na sexta-feira (30), desta vez convida Paula Bujes com o show "Frevo Concertante". Com violino, rabeca e voz, ela vai entregar releituras e autorais com arranjos de colagens do universo erudito.

Na Hora do Frevo, das 12h às 13h, Paula Bujes presenteará o público com frevos autorais e releituras de compositores como Lourival Oliveira, Hermeto Pascoal, Maestro Duda, Levino Ferreira e Moraes Moreira, que é tema da novíssima exposição temporária do museu, Mancha de Dendê Não Sai - Moraes Moreira.

Gaúcha, a artista usará o violino, a rabeca e a voz para proporcionar um passeio pelos frevos que atravessam sua vivência no Recife desde a sua chegada na cidade, em 2013, misturando influências do violino erudito, da rabeca, do forró e da sua música autoral.

SERVIÇO

A Hora do Frevo com Paula Bujes

Quando: Sexta-feira, 30 de agosto, ao meio-dia

Onde: No térreo do museu

Quanto: Gratuito

Arrastão do Frevo com "O Lord de Olinda"

Quando: Domingo (1° de setembro), às 15h30

Onde: Concentração na frente do Paço do Frevo

Quanto: Gratuito