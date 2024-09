Silva volta ao Recife com a turnê do álbum "Encantado"; veja ingressos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Show da turnê "Encantado" ocorre no dia 3 de novembro, às 20h, no Teatro Guararapes, em Olinda, com repertório recheado de músicas inéditas

O cantor e compositor Silva vai aterrissar mais uma vez em Pernambuco, dessa vez para apresentar o show do seu novo projeto, a turnê "Encantado", no dia 3 de novembro, às 20h, no Teatro Guararapes, em Olinda.

A apresentação faz parte da turnê de lançamento do novo álbum dele, homônimo do show, recheado de músicas inéditas. Os ingressos estão à venda na bilheteira do teatro e online através do site Cecon Tickets (veja preços abaixo).



"Encantado é um novo 'muito prazer'. É a hora que dá pra entender que viver é algo muito mais que dormir e acordar; é reparar no instante que se sente uma paz profunda e ter a certeza que ela existe, mesmo que momentânea. Encantado é sobre estar aqui, no agora", conta.

SERVIÇO

Silva em "Encantado"

Onde: Teatro Guararapes (Av. Prof. Andrade Bezerra, S/N - Salgadinho)

Quando: 3 de novembro, às 20h

Quanto: R$ 240 (plateria especial) e R$ 120 (meia), à venda no Cecon Tickets. Demais ingressos esgotados