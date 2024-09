5 séries da Netflix para 'maratonar' e se perder em diferentes mundos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Do drama psicológico ao suspense sobrenatural, a Netflix tem diversos mundo que podem fazer o seu final de semana diferente sem sair de casa

Para aqueles que estão a procura de um fim de semana de descanso e diversão, mas não estão com energia para shows e só querem o conforto da sua casa, "maratonar" uma franquia de filmes ou mesmo uma série pode ser a opção mais barata e confortável.

Conheça as opções que a Netflix oferece de entrar nos mais diversos mundos, desde releituras modernas de mitologia grega até dramas brasileiros cheios de reviravoltas.

1. Kaos: A Mitologia Grega como Você Nunca Viu

Para aqueles que gostam de mitologia e adora uma narrativa cheia de humor ácido e fantasia, Kaos é uma série que pode cativar você do inicio ao fim.

Criada por Charlie Covell, esta produção traz uma releitura moderna da mitologia grega, onde a discórdia reina no Monte Olimpo, e Zeus, o poderoso deus dos deuses, está à beira da paranoia.

Em meio a esse caos divino, três mortais se encontram destinados a mudar o futuro da humanidade.

Kaos combina comédia, drama e fantasia em uma trama envolvente e cheia de reviravoltas. A série explora temas clássicos da mitologia grega, mas com uma abordagem contemporânea que mistura humor ácido e críticas sociais.

2. Por Trás de Seus Olhos: Um Suspense Psicológico de Tirar o Fôlego

Para quem prefere um suspense psicológico, Por Trás de Seus Olhos é a pedida certa.

Baseada no romance homônimo de Sarah Pinborough, a série acompanha Louise (Simona Brown), uma mãe solo que se envolve em um jogo perigoso ao ter um caso com seu chefe, David (Tom Bateman), e ao mesmo tempo fazer amizade com a enigmática esposa dele, Adele (Eve Hewson).

À medida que Louise se aprofunda nessa teia de mentiras e traições, a trama ganha contornos cada vez mais sombrios. O que começa como um simples flerte se transforma em um relacionamento perigoso, repleto de segredos e mistérios.

3. Daybreak: Um Apocalipse Divertido e Fora do Comum

Cheia de aventuras apocalípticas com um toque de humor, Daybreak a pode ser compara ao filme zumbland.

Após um apocalipse zumbi, o adolescente Josh (Colin Ford) embarca em uma jornada épica por uma Los Angeles devastada, à procura de sua amada Sam.

Com uma pegada que mistura o estilo de Mad Max com referências pop e muito humor, Daybreak oferece uma experiência única e divertida.

4. Bem-vindos à Vizinhança: Quando o Sonho se Transforma em Pesadelo

Inspirada em uma história real, Bem-vindos à Vizinhança traz uma narrativa de suspense cheia de mistério e tensão.

A série acompanha a família Brannock, que se muda para a casa dos sonhos em um bairro aparentemente tranquilo.

No entanto, logo eles começam a receber cartas sinistras de um anônimo que se autodenomina "O Observador", e percebem que seus novos vizinhos são mais do que apenas excêntricos.

Com um clima sombrio e uma atmosfera de constante tensão, Bem-vindos à Vizinhança explora o medo do desconhecido e a paranoia que pode surgir quando o que deveria ser um refúgio se transforma em um verdadeiro pesadelo.

5. Pedaço de Mim: O Drama Brasileiro que Vai Tocar Seu Coração

Essa série brasileira, produzida pela Netflix em parceria com A Fábrica, acompanha a vida de Liana (Juliana Paes), uma mulher que enfrenta uma condição rara de superfecundação heteroparental, ou seja, uma gravidez de gêmeos de pais diferentes.

A trama explora o turbilhão de emoções e conflitos internos que Liana enfrenta ao tentar lidar com essa situação inusitada, enquanto tenta manter a família unida e superar os desafios de um casamento abalado pela traição.

Pedaço de Mim é um melodrama contemporâneo que toca em temas delicados e oferece uma narrativa profunda sobre amor, perdão e os desafios da maternidade.