Governadora Raquel Lyra anuncia reabertura do Cinema São Luiz

A governadora visitou e deu detalhes sobre a restauração de imóveis simbólicos do Centro do Recife. Fundarpe e secretarias acompanharam as visitas.

As obras de revitalização de equipamentos históricos no Centro do Recife serão conduzidas pela administração da governadora Raquel Lyra.

Em visitas técnicas realizadas na tarde desta terça-feira (3) a dois edifícios icônicos da capital pernambucana, a governadora anunciou que o Cinema São Luiz reabrirá ao público em novembro, após a conclusão da recuperação da cobertura e do forro decorativo.

Lyra também revelou que o Estado contratou uma empresa para desenvolver um projeto de restauração do antigo prédio do Diario de Pernambuco, no bairro de Santo Antônio, que futuramente abrigará a Secretaria Estadual de Cultura.

Cinema São Luiz

“O restauro do Cinema São Luiz incentiva a economia criativa, a geração de emprego e renda, e a devolução daquilo que é referência e história do nosso audiovisual", enfatizou Raquel Lyra.

Reconhecido como um monumento histórico e símbolo do audiovisual brasileiro, o Cinema São Luiz está próximo de finalizar as obras de recuperação da cobertura, que custaram R$ 106 mil com recursos do Tesouro estadual.

Além disso, a restauração do forro decorativo recebeu um investimento de R$ 1,3 milhão da Lei Paulo Gustavo (LPG). Com a conclusão dessas etapas, prevista para outubro de 2024, o cinema poderá reabrir em novembro.

Paralelamente, uma nova fase das obras do cinema já está em andamento. Em agosto deste ano, foi licitada a requalificação e acessibilidade do espaço cultural, que inclui a recuperação das marquises externas, a instalação de um sistema de prevenção e combate a incêndios, a requalificação dos banheiros com acessibilidade e a instalação de um elevador para os quatro pavimentos superiores.

Além desses serviços, a obra abrangerá a recuperação de danos em pisos, tetos, portas, luminárias e no icônico letreiro da fachada, com uma previsão de duração de 10 meses.

O restauro do forro de gesso decorado do Cinema São Luiz começou em fevereiro deste ano, com o mapeamento e reprodução das placas ornamentais, bem como a limpeza e preservação das pinturas existentes.

“O Cinema São Luiz é uma referência do audiovisual brasileiro, dos cinemas de rua do Brasil. O público vai voltar a ter acesso ao cinema ainda neste semestre, mas as obras continuam. A gente sabe o quanto é importante para o nosso segmento do audiovisual, da economia criativa pernambucana, ter de volta esse grande equipamento, reentregue à população”, afirmou a secretária de Cultura do Estado, Cacau de Paula.

Antiga sede do Diário de Pernambuco

A restauração da antiga sede do Diario de Pernambuco também está prevista. Através da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o governo estadual contratou uma empresa especializada para atualizar o projeto de restauração do imóvel, com prazo de até cinco meses.

A empresa Jorge Passos Arquitetura e Restauração será responsável pela elaboração do projeto e pelo orçamento das obras necessárias.

O custo para o estudo técnico da obra é de R$ 170 mil.“Contratamos a atualização do projeto de restauração desse monumento pernambucano que, em breve, abrigará um novo uso e contribuirá para dinamizar o centro da nossa capital”, declarou a presidente da Fundarpe, Renata Borba.

Localizado na Praça da Independência, o prédio é tombado pelo Governo de Pernambuco e faz parte de um conjunto de edificações históricas da área. “É um sonho antigo a ser realizado, é uma honra trabalhar em um prédio ícone da cidade do Recife”, afirmou Jorge Passos, arquiteto responsável pelo novo projeto.

"Quando o estudo terminar nós vamos inscrevê-lo para captação de recursos junto ao governo federal, junto às empresas, e eu não tenho dúvida nenhuma que vamos conseguir, porque quem vai captar pessoalmente esse recurso sou eu”, enfatizou Raquel Lyra.

Matriz de Santo Antônio



Na manhã desta terça-feira, a governadora também anunciou a restauração dos bens móveis e integrados da Igreja Matriz de Santo Antônio, localizada no Centro do Recife.

Raquel Lyra assinou a ordem de serviço para o início das obras de restauro, que serão conduzidas pela Fundarpe.

Representantes das Secretarias de Cultura e Administração, bem como da Fundarpe, acompanharam as visitas técnicas para avaliar o progresso das obras e discutir os próximos passos.