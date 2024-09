Thiago Arancam faz tributo a grandes tenores em show no RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O renomado tenor brasileiro Thiago Arancam se apresenta no Teatro RioMar com seu novo show "Tributo Três Tenores", no dia 28 de setembro.

Uma homenagem aos grandes mestres da música clássica, José Carreras, Luciano Pavarotti e Plácido Domingo, que marcaram gerações com suas vozes poderosas e interpretações inesquecíveis.

“Os Três Tenores lotaram plateias interpretando composições de óperas clássicas mescladas com músicas mais populares, como canções conhecidas na voz de Edith Piaf e de Frank Sinatra. Eles trouxeram um novo olhar para a música erudita”, destaca o tenor paulista, Thiago Arancam.

Uma noite para celebrar a música clássica

Com um repertório repleto de sucessos, como "O Sole Mio", "Nessun Dorma" e "Granada", o show promete emocionar o público e levar a todos uma experiência única.

Acompanhado por uma orquestra de primeira linha, Thiago Arancam interpretará as canções que marcaram a carreira dos Três Tenores com maestria e paixão.

“É um show que, além de homenagear esses talentos, traz minhas referências artísticas e minha história como intérprete. Eu era um garoto na época da apresentação histórica do trio em Caracalla (o concerto de estreia de Carreras, Pavarotti e Domingo, direto das Termas de Caracalla, em Roma, durante a Copa do Mundo de 1990, foi visto por 1,6 bilhão de pessoas). E anos depois, eu estava no palco com Plácido Domingo, que se tornou um amigo. Vai ser emocionante cantar essa história"

O espetáculo contará com uma cenografia assinada pelo artista plástico Jotape.

A história de Thiago Arancam e os Três Tenores

Thiago Arancam, considerado um dos maiores tenores do Brasil, tem uma história especial com os Três Tenores.

Ele foi o primeiro brasileiro a vencer o "Operalia de Plácido Domingo", a maior competição de canto lírico do mundo, e desde então desenvolveu uma forte amizade com o maestro espanhol.

Essa relação especial permitiu a Thiago dividir o palco com Plácido Domingo, consolidando sua carreira internacional.

Um show imperdível

"Tributo Três Tenores" é um show que celebra a música, a amizade e a paixão pela arte. Não perca a oportunidade de vivenciar essa experiência única e emocionante.

Serviço:

Thiago Arancam em "Tributo Três Tenores"

Dia 28 de setembro (sábado), às 21h

Teatro RioMar - RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Ingressos: À venda no site uhuu.com e na bilheteria do teatro.

Informações: www.teatroriomarrecife.com.br



