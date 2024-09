RioMar Encontros inaugura com show de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo no teatro RioMar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Projeto cultural do RioMar Recife estreia em grande estilo com apresentação exclusiva de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo; veja como comprar ingressos

O RioMar Recife acaba de lançar o seu mais novo projeto cultural, RioMar Encontros, que promete trazer grandes nomes da música em encontros únicos e emocionantes.

Para o começo dessa iniciativa, conta com a presença de dois gigantes da música brasileira: Elba Ramalho e Geraldo Azevedo.

O show, intitulado “Um Encontro Inesquecível”, acontecerá no Teatro RioMar no dia 19 de setembro, às 19h. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos no app do RioMar Recife.

RioMar Encontros

O RioMar Encontros é o projeto mais recente para enriquecer a cena cultural da cidade, oferecendo eventos exclusivos que reúnem o melhor da música em duetos e colaborações inesquecíveis.

A proposta é criar momentos memoráveis para o público, promovendo a cultura e o entretenimento de qualidade.

A estreia desse projeto será em setembro, mês em que se celebra o Dia do Cliente.

Para a primeira edição, o RioMar Recife preparou um espetáculo especial com Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, dois artistas que, ao longo de mais de 40 anos de amizade, compartilharam incontáveis palcos e sucessos.

Juntos, eles abrirão o show com o clássico “O Princípio do Prazer”, de Geraldo, uma escolha perfeita para dar o tom de felicidade que promete contagiar o público desde o início.

Atrações principais

Imagem de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo em show, Geraldo beija a bochecha de Elba - Divulgação

O show “Um Encontro Inesquecível” é uma celebração da parceria entre Elba e Geraldo.

Os dois artistas, que juntos gravaram quatro edições do Grande Encontro, venderam milhares de discos e conquistaram prêmios ao redor do mundo, continuam a encantar o público com suas apresentações.

O repertório do espetáculo será repleto de músicas que marcaram a carreira de ambos, prometendo uma noite de pura emoção.

Geraldo Azevedo, sempre orgulhoso de sua colaboração com Elba, a cantora que mais interpretou suas músicas, terá momentos solo no palco, onde apresentará canções como “Parceiros das Delícias” e “Veja Margarida”.

Ele também abrirá espaço para atender pedidos da plateia, criando uma conexão ainda mais forte com o público.

Elba Ramalho, por sua vez, reviverá grandes sucessos de sua carreira e parcerias com Geraldo, incluindo a emblemática “Canção da Despedida”.

Além disso, ela trará ao palco clássicos como “Chão de Giz”, de Zé Ramalho, e “De Volta pro Aconchego”, de Dominguinhos e Nando Cordel, prometendo momentos de pura nostalgia.

Encerramento que promete

Para encerrar a noite em grande estilo, Elba e Geraldo voltarão a dividir o palco para cantar juntos músicas como “Bicho de 7 Cabeças” e prestarão uma homenagem ao eterno Gonzagão, culminando com um frevo animado ao som de “Banho de Cheiro”, de Carlos Fernando.

O público pode esperar por uma noite cheia de energia, que promete deixar todos de pé e dançando.

Ingressos disponíveis

Os ingressos para esse encontro entre Elba Ramalho e Geraldo Azevedo já estão disponíveis e podem ser adquiridos diretamente no aplicativo do RioMar Recife.

Preço: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)