HORÓSCOPO 05.09: os astros destacam seu momento simpático

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta quinta-feira (5), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Tarefas feitas em parceria ganham força, e se precisa terminar algo que ficou pendente, a dica é unir forças com pessoas próximas. Quer outra boa notícia? O astral também é perfeito para se divertir com os amigos. Os astros garantem um climinha delícia no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 27, 54, 16



TOURO - Vai sobrar disposição para mergulhar de cabeça nas obrigações que surgirem pela frente, Touro. Na saúde, respeite seus limites e procure se mexer mais, mesmo que seja em casa. A rotina pode se tornar o maior desafio no amor, mas faça sua parte para garantir momentos interessantes. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 20, 47, 09



GÊMEOS - Os astros prometem destacar seu lado simpático e encantador, além de garantir uma dose extra de sorte. Tá bom ou quer mais? A melhor notícia é que a sorte também está do seu lado… Faça uma fezinha! O amor segue protegido, e os momentos de carinho serão mais frequentes. Cor: VERDE Palpites: 26, 51, 06



CÂNCER - Assuntos familiares podem ocupar a maior parte da sua atenção e talvez seja difícil se desligar deles. Pra não deixar que isso atrapalhe no andamento do serviço, resolva o que for possível logo cedo. No amor, não é momento de exagerar no ciúme. Cor: GOIABA Palpites: 10, 55, 46



LEÃO - Com raciocínio rápido e habilidade para compartilhar suas ideias, você tem tudo para brilhar no trabalho hoje, Leão! Seu jeito bem–humorado e simpático ajuda a fazer novos contatos, inclusive na vida profissional. No amor, aposte na diversão e saia da rotina. Cor: MARROM Palpites: 51, 15, 26



VIRGEM - O astral é mais do que favorável para você administrar a sua grana ou identificar boas oportunidades de encher o bolso no serviço. Mas não vale ficar de braços cruzados, esperando um bilhete premiado cair no seu colo: faça sua parte! No amor, pegue leve no ciúme. Cor: BRANCO Palpites: 35, 23, 59



LIBRA - O trabalho vai render mais se você souber explorar seus pontos fortes em tudo o que fizer. Use e abuse do seu charme e encanto pessoal! Seu jeito diplomático será importante para manter a paz mesmo com quem tem posições diferentes das suas. No amor, use todo o seu charme. Cor: VERDE Palpites: 06, 59, 33



ESCORPIÃO - Você pode se sair melhor se ficar no seu canto, sem se envolver em confusão, seja sua ou dos outros. Sua intuição segue a mil, e pode ser se reinventar se achar que não tomou as melhores decisões nos últimos tempos. No amor, os momentos de intimidade podem surpreender. Cor: PRETO Palpites: 17, 42, 44



SAGITÁRIO - Aproveite as boas energias de hoje para retomar contatos, ampliar seus horizontes e fazer algo fora do comum! Mas como o trabalho também precisa de atenção, você pode canalizar seu foco para encontrar novos parceiros ou melhorar o contato com os colegas. Boas vibes no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 40, 13, 49



CAPRICÓRNIO - A manhã será perfeita para fazer planos mais ambiciosos para o trabalho e o dia tem tudo para ser produtivo, meu cristalzinho. Também vale a pena anotar as boas ideias para colocar em prática mais tarde. No amor, pense no futuro. Cor: CINZA Palpites: 53, 24, 08



AQUÁRIO - Explore seu lado descolado para conhecer gente nova, lidar com o público em geral ou garimpar novas oportunidades no trabalho. E se está sonhando em crescer, a dica é investir em conhecimento, usar o bom–senso e não correr riscos desnecessários. Deixe a rotina de lado no amor. Cor: ROSA Palpites: 11, 27, 29



PEIXES - Você vai precisar de jogo de cintura para lidar com mudanças. A boa notícia é que as suas chances de se dar bem no final das contas é enorme! Foque nas suas obrigações e preste atenção ao seu sexto sentido para fugir de confusão e identificar boas oportunidades. O amor fica animado. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 51, 53, 26