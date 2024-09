Revelação do trap, pernambucano Mago de Tarso lança parceria com Xand Avião

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O trap e o forró eletrônico se encontram em "Feito Para Voar", novo lançamento do pernambucano Mago de Tarso em parceria com Xand Avião. A faixa inclui um sample de "Mulher Doideira", sucesso da banda Aviões do Forró, antigo grupo de Xand, nos anos 2000.



Natural de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, Mago vem se destacando na cena do trap por flertar com sonoridades tidas como "regionais" desde que lançou "Carolina Freestyle", nas vésperas do São João de 2023, usando um "sample" de Luiz Gonzaga.

"A música bateu 100 mil plays nas plataformas, então entendi que eu deveria apostar mais nessa estética", diz Mago, ao JC. Em seguida, vieram sucessos como "Caranguejo do Trap" e "Nordestino Mesmo".

Conexão com Xand

Mago e Xand Avião se conheceram nos bastidores do Festival Plantão, em Fortaleza (CE), terra natal do forrozeiro. "O Xand já me conhecia, o que foi uma parada inesperada. Eu cresci ouvindo Aviões e Solange, minha família toda, e fiquei sem acreditar", diz o pernambucano.

"Conheci a musicalidade de Mago por conta do meu filho Enzo, que gosta muito dele. Quando nos encontramos nos bastidores do festival, a química bateu na hora. Parecia que nos conhecíamos há 30 anos", diz Xand Avião.

Xand Avião e Mago de Tarso - GABRIEL RISSI/DIVULGAÇÃO

Produção

"Feito Para Voar" foi composta por Mago de Tarso ao lado de amigos e tem o instrumental produzido por Prodbythb (ou "TBH") e WR no Beat.

"Depois de samplear a base, me reuni com a galera e, juntos, escrevemos a letra. Em seguida, gravei minha voz e enviei para o Xand, que também registrou sua participação na faixa", explica.

A faixa está pronta desde maio, mas o lançamento acabou sendo adiado por conta do São João, período em que Xand realizou mais de 30 shows. "Queria muito que a música saísse com um clipe, então demorou, mas saiu da melhor forma."

"Meu desejo, enquanto representante da música do Recife, é que a canção mostre ao Brasil a possibilidade real de encontros entre artistas de segmentos e 'tamanhos' diferentes e que ela, principalmente, faça com que o povo do Nordeste se sinta representado e abraçado", completa.

Primeiro álbum

"Feito Pra Voar" inaugura a relação de Mago de Tarso com a Baguá Records, selo que também trabalhou com artistas como Xamã, Taylan, Mariana Fróes e Agnes Nunes.

O álbum "O Som do Litoral" será lançado em outubro. Faixas já lançadas, como "Caranguejo do Trap" (Mago de Tarso, Prodbythb WR e No Beat) e "Nordestino Mesmo" (Mago de Tarso, Brenu e Prodbythb), estão no repertório de 13 faixas.