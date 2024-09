Resumo das Novelas, 9/9 a 13/9: Semana é de estreia da novela Mania de Você

TV JORNAL / CANAL 2

CONTIGO SIM

Capítulo 101 – segunda, 09 de setembro

Quando Ángela sabe que não conseguem encontrar doadores de sangue para Samanta, não hesita em ajudar. A imprensa persegue Dom Gerardo porque querem saber o estado de saúde de sua filha. Pablo consegue acordar. Ángela visita Álvaro e garante que, apesar de todo o mal que lhe causou, ela nunca lhe desejou mal, por isso espera que ele se recupere. Darío reune Leonardo com Julio na esperança de que possam conversar como pai e filho.

Capítulo 102 – terça, 10 de setembro

Álvaro recebe a visita de um médico que lhe informa que, devido ao seu estado, é pouco provável que recupere a visão. Alma vê Ángela saindo do hotel com Leonardo. Gerardo consulta a possibilidade de uma cirurgia estética para ajudar Samanta a reconstruir o rosto. Alma faz barulho no hospital ao ver Ângela e Leonardo saindo do hotel. Samanta, ao ver o pai, garante que agora ela virou aquele “monstro” como tantas vezes a chamou. Oscar confessa a Eddy que foi Samanta quem fez mal ao bebê de Ángela. Mirta encontra a carta que Yolanda deixou para Leonardo no escritório de Samanta. Ángela garante a Darío que Álvaro já é coisa de seu passado.

Capítulo 103 – quarta, 11 de setembro

Gerardo pede a Leonardo que cuide da imagem de Ángela, por isso o aconselha a encerrar seu casamento com Alma. Mirta espera que Gerardo deixe para ela a administração do hospital. Alma ameaça Leonardo de processá-lo por abandonar casa e não cumprir suas obrigações de pai. Samanta faz sua primeira cirurgia reconstrutiva. Gerardo descobre a fraude que Álvaro cometeu com o consórcio hospitalar. Oscar confessa a Leonardo que foi Samanta quem atentou contra a vida do bebê de Ángela. Mirta queima a carta de Yolanda. Nancy avisa Leonardo que ele primeiro deve se divorciar e depois sair de casa para não perder os direitos parentais sobre sua filha. Álvaro pergunta a Ángela se ela lhe dá permissão para ficar alguns dias no bairro.

Capítulo 104 – quinta, 12 de setembro

Mirta dá a Ángela e Gerardo o estatuto da fundação, então ela dá o primeiro passo para acusar Ángela de fraude. Julio revela a Darío que Mirta é uma mulher muito interesseira. Memito faz seu primeiro casting. Gerardo visita Álvaro em seu quarto e o confronta, garantindo-lhe que já tem conhecimento da fraude e do desvio que cometeu com o consórcio, portanto, agora terá que enfrentar a justiça. Ángela não pode acreditar que o pai de seu filho cometeu um crime. Nancy descobre que está grávida. Oscar dá informações de Jerónimo a Leonardo, para que ele consiga mais provas contra Samanta. Mirta está decidida a deixar a família Vega sem dinheiro. Félix muda de visual.

Capítulo 105 – sexta, 13 de setembro

Alma informa a Ângela que Leonardo decidiu recuperar sua família, mas ela não acredita e garante que a decisão que Leonardo tomou foi graças à chantagem dela. Félix tenta machucar Pablo, mas Abel consegue salvá-lo. Leonardo reclama com Ángela de sua decisão de levar Álvaro para morar ao lado, enquanto ela lhe garante que não é necessário voltar para Alma e avisa que o está chantageando novamente. Darío descobre que Clarita quer ganhar uma bolsa de estudos em Barcelona. Oscar se refugia com Edy. Ángela reclama com Álvaro por ter dito a Leonardo que vai morar no bairro, ele garante que quer mudar, mas a filha de Adela reitera que só vai ajudá-lo porque ele é o pai do filho dela. Félix atenta contra a vida de Jerónimo e faz aliança com Samanta.

A CAVERNA ENCANTADA

Cidade cenográfica de A Caverna Encantada - Divulgação / SBT

SEGUNDA-FEIRA, 09/09

André admite aos amigos que levou Anna para a toca dos Luíses, o que constitui uma infração por ter levado uma menina ao local. Mesmo com a desaprovação dos outros membros do grupo, André pede para ser expulso, e Felipe e Rui comemoram a exclusão do líder dos Luíses. Flora comenta com Lavínia que o símbolo da fechadura atrás da estante da biblioteca é o mesmo símbolo do carimbo de Anna. Gabriel convence Norma a liberar Anna do castigo, mas a diretora mantém Moleza preso em uma gaiola. Pilar fica contente por Gabriel ter ajudado a garota. Thomas revela a Goma que gostaria de trabalhar na Kiwi, uma empresa de celulares, computadores e tecnologia. Disfarçado, Goma finge ser recrutador da Kiwi e oferece emprego para Thomas. Dalete, Tonico e até mesmo a Elisa alertam Norma de que ela está passando dos limites ao não querer devolver Moleza para Anna.

TERÇA-FEIRA, 10/09

Norma dá aula sobre regras e liderança para Dalete, Tonico e Elisa, após ficar incomodada com o comportamento dos colaboradores. Moleza alerta Anna de que Lavínia está procurando pelo carimbo. Disfarçado de recrutador da Kiwi, Goma pede a carteira de trabalho para Thomas, que o entrega. Os meninos dos Luíses querem que Pedro seja o novo líder do grupo, mas o garoto não quer assumir o cargo. Thomas percebe que caiu em um golpe e pede ajuda de Shirley e Wanda. Na diretoria, Felipe e Rui armam cilada para André, que acaba rasgando o livro de normas da diretora Norma, que flagra o ato e dá demérito ao garoto. Lavínia fica impaciente com a ajuda de Flora, mas ambas cobrem a fechadura da estante para que Anna não a encontre.

QUARTA-FEIRA, 11/09

Elisa dá aula para Nina e Benjamin para provar a Norma que é capaz de ser professora, mas a inspetora adormece durante a aula. Benjamin e Nina vestem Elisa de palhaça e Norma não gosta da situação. Pedro quer que André volte aos Luíses, mas Felipe e Rui impedem. Após conselhos de Gabriel, Pedro aceita ser líder dos Luíses e decreta a lei de Aslan, perdoando André de todas as acusações. Gabriel se encanta com Pilar, que prepara uma aula de criptograma para os alunos. Anna e Moleza encontram a fechadura secreta na biblioteca e percebem que o carimbo é compatível. Anna leva Isadora para conhecer a fechadura, mas ambas não conseguem abri-la

QUINTA-FEIRA, 12/09

Pilar dá aula sobre criptograma aos alunos. Manu fica de recuperação em matemática, e Anna e Isadora falam para Pilar que vão ajudar a amiga. Shirley e Wanda revelam a Thomas que Goma era o recrutador da Kiwi e que foi ele quem enganou e sumiu com os documentos do jovem. Goma devolve os pertences ao funcionário e diz que tomou atitude porque não queria vê-lo trabalhando em outro lugar. Lavínia toma o carimbo de Anna. Pedro e André ajudam Anna a recuperar o carimbo, e com o Moleza, eles descobrem um livro com uma pista para abrir a fechadura. Goma auxilia Tonico preparando bala de cachorro-quente da Fafá, para ela conquistar novos clientes. Norma percebe que Moleza saiu da gaiola.

SEXTA-FEIRA, 13/09

Antes de voltar para a gaiola, Moleza diz a Anna que não confia em Pedro e André. Norma recupera Moleza e dorme abraçada com ele. No livro, há apenas um desenho de um relógio, que, através do criptograma, Pedro, André e Anna tentam decifrar o enigma, enquanto Lavínia aparece para atrapalhar. Pedro e André levam Lavínia para a cozinha e a distraem preparando uma receita. Tonico divulga que, na compra de um produtor na Tenditudo, os clientes ganham uma bala de cachorro-quente; o que atrai muitas pessoas para a van de Fafá. Anna percebe que a fechadura da estante da biblioteca se parece com um relógio. Tonico diz para Anna que a fechadura misteriosa é um quadro de luz e pede para que ela fique longe.

RECORD – CANAL 9

GÊNESIS

Capítulo 144 – segunda, 09 de setembro

Bachir é surpreendido pela destreza de Hanna. Lia se emociona com a revelação de Yarin. Abimeleque faz uma aliança com Isaque. Labão chora diante de Lia. Dez anos depois, Jacó discute com Esaú. Jacó fica desconfortável com as palavras de Isaque. Isaque e Rebeca se decepcionam com Esaú. Lia e Jacó sonham com um amor.

Capítulo 145 – terça, 10 de setembro

Início da fase de Jacó

Esaú debocha de Jacó. Jacó fica perplexo com a atitude de Rebeca. Lia se decepciona com Labão. Bêbado, Esaú tenta caçar. Jacó engana seu pai. Ele é abençoado por Isaque. Esaú descobre que o pai foi enganado e urra de raiva.

Capítulo 146 – quarta, 11 de setembro

Akia dá uma sugestão maliciosa a Esaú. Rebeca pede perdão a Isaque. Lia sente as palavras ditas por Raquel. Rebeca pede para Jacó se afastar de Esaú. Jacó é surpreendido por Esaú. Lúcifer entra no caminho de Jacó.

Capítulo 147 – quinta, 12 de setembro

Jacó segue viagem com Lúcifer. Raquel humilha Beno. Lia é rejeitada por um pretendente. Isaque e Rebeca são surpreendidos por Ismael. Raquel é maldosa com Lia. Bila trai Raquel. Jacó encontra com Lia e ela fica mexida com as apalavras ditas por ele.

Capítulo 148 – sexta, 13 de setembro

Maalate tem um ataque de fúria com as outras esposas de Esaú. Lia fala sobre Jacó com Zilpa. Maalate e Rebeca se enfrentam. Raquel tem um impasse com Labão. Jasper é ameaçado por Ian e Amir. Ismael e Maalate armam contra Jacó. Jacó se encanta por Raquel.

