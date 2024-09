Espetáculo "Nós" terá sessões gratuitas em Recife e Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De sábado (14) a segunda-feira (16), o espetáculo "Nós", da companhia paulista Barracão Cultural, terá sessões gratuitas em Recife e Olinda. No Recife, a estreia será na Livraria do Jardim neste sábado, às 17h. Em Olinda, será no domingo (15), às 16h, no Mercado Eufrásio Barbosa. Na segunda-feira (16) é a vez do Sítio da Trindade receber a trupe que se apresentará às 14h.

O enredo se permeia na vida de uma garota, chamada Mel, que nasceu em um repolho mofado na pequena cidade de Pamongas, e adorava viver cercada de borboletas. A garota era feliz, mas sofria com as zombarias por parte dos seus vizinhos, que não entendiam o seu jeito de ser. De tristeza, Mel acabou com o corpo cheio de nós e o desafio de desatá-los.

No Recife, além das apresentações, o Barracão Cultural realiza um trabalho educativo voltado para estudantes da Rede Pública de Ensino. As escolas parceiras receberão uma apostila com material didático produzido pela Barracão Cultural, que traz informações sobre a história do teatro, as áreas e diferentes profissionais que criam e executam um espetáculo e dicas de atividades para serem feitas com os alunos, em sala de aula. “Nosso objetivo é levar o material lúdico abordado no espetáculo à sala de aula

transformado em material pedagógico. Além desta ação, temos ao fim do espetáculo um bate-papo com as crianças para contar sobre a criação do espetáculo, tirar dúvidas e curiosidades das crianças e professores”, destaca o ator e produtor, Leandro Goulart.

Espetáculo NÓS com a Barracão Cultural – turnê Pernambuco



Recife (com intérprete em Libras)

Dia: sábado, 14.09 às 17h

Local: Livraria do Jardim (Av. Manoel Borba, 292 - Boa Vista)

Olinda

Dia: Domingo, 15.09, às 16h

Local: Mercado Eufrásio Barbosa (Largo do Varadouro, S/N – Varadouro)

Recife

Dia: Segunda, 16.09 às 14h

Local: Sítio da Trindade (Estrada do Arraial, 3259 - Casa Amarela)