In-Edit Brasil: Festival do documentário musical volta ao Recife com 23 títulos; confira

Exibições ocorrem no Cinema do Porto, sala da Fundaj, e no Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda; abertura terá longa sobre Luiz Melodia

O In-Edit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical retorna a Pernambuco entre os 18 a 26 de setembro, com 23 títulos nacionais e internacionais já confirmados, incluindo filmes históricos e, sobretudo, obras inéditas no circuito comercial.

As exibições ocorrerão no Cinema do Porto, sala da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Recife, e no Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda, todas com entrada gratuita.

A sessão de abertura, no dia 18 de setembro, às 19h30, no Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda, exibirá o longa "Luiz Melodia - No Coração Do Brasil" e contará com a presença da diretora Alessandra Dorgan e uma apresentação especial do cantor e compositor Renato Piau, parceiro musical de Luiz Melodia por décadas.

A sessão de encerramento, no dia 26 de setembro, às 19h30, acontecerá também no Teatro Fernando Santa Cruz, em Olinda, com a exibição do curta "O Som da Pele", de Marcos Santos, seguida de debate com o diretor e Mestre Batman e uma apresentação dos Batuqueiros do Silêncio, grupo de percussão formado por surdos.

Todas as demais sessões e encontros com diretores acontecem no Cinema do Porto (Fundaj), no Recife. Confira:

Panorama Brasileiro



No Panorama Brasileiro, os filmes exibidos são:

"Black Future, Eu Sou O Rio" , de Paulo Severo, sobre o álbum de estreia da banda carioca Black Future;



, de Paulo Severo, sobre o álbum de estreia da banda carioca Black Future; "Black Rio! Black Power!" , de Emílio Domingos, que ganhou Menção Especial do Júri no In-Edit Brasil 2024 e mostra a cena dos bailes black surgida no Rio de Janeiro nos anos 1970.



, de Emílio Domingos, que ganhou Menção Especial do Júri no In-Edit Brasil 2024 e mostra a cena dos bailes black surgida no Rio de Janeiro nos anos 1970. "Luiz Melodia - No Coração Do Brasil" , de Alessandra Dorgan, grande vencedor do In-Edit Brasil 2024, sobre um dos maiores artistas surgidos no Brasil;



, de Alessandra Dorgan, grande vencedor do In-Edit Brasil 2024, sobre um dos maiores artistas surgidos no Brasil; "O Homem Crocodilo" , de Rodrigo Grota, que foca num dos expoentes da Vanguarda Paulistana, Arrigo Barnabé;



, de Rodrigo Grota, que foca num dos expoentes da Vanguarda Paulistana, Arrigo Barnabé; "Terra De Ciganos" , de Naji Sidki, com um olhar especial para os desdobramentos na música cigana pelo Brasil



, de Naji Sidki, com um olhar especial para os desdobramentos na música cigana pelo Brasil “Funk Favela” , de Kenya Zanatta, que mapeia o universo artístico e social do funk;



, de Kenya Zanatta, que mapeia o universo artístico e social do funk; “Germano Mathias - O Catedrático Do Samba” , de Caue Angeli e Hernani de Oliveira Ramos, sobre o cultuado compositor paulista.



, de Caue Angeli e Hernani de Oliveira Ramos, sobre o cultuado compositor paulista. "No Rastro do Pé de Bode", de Marcelo Rabelo, sobre o músico Rato Branco e a Sanfona de 8 Baixos do sertão da Bahia;



de Marcelo Rabelo, sobre o músico Rato Branco e a Sanfona de 8 Baixos do sertão da Bahia; “Coquetel Molotov.Doc” , de UHGO, sobre os 20 anos do festival No Ar Coquetel Molotov;



, "Aldo Baldin - Uma Vida pela Música" . de Yves Goulart, sobre um dos nomes mais importantes do canto lírico mundial;



. de Yves Goulart, sobre um dos nomes mais importantes do canto lírico mundial; "Moacyr Luz, O Embaixador Dessa Cidade" , de Tarsilla Alves, sobre o sambista Moacyr Luz;



, de Tarsilla Alves, sobre o sambista Moacyr Luz; "Eu Sou O Samba, Mas Pode Me Chamar De Zé Ketti" , de Luiz Guimarães de Castro, sobre o compositor de canções memoráveis da música brasileira, Zé Ketti;



, de Luiz Guimarães de Castro, sobre o compositor de canções memoráveis da música brasileira, Zé Ketti; E os curtas “Viva Volta”, de Heloísa Passos, com o trombonista Raul de Souza, recuperado em 4K, e "O Som da Pele", de Marcos Santos, com o Mestre Batman e seu projeto Batuqueiros do Silêncio, um grupo de percussão formado por surdos.

Panorama mundial

No Panorama Mundial, o festival exibe "Carlos" de Rudy Valdez, sobre a vida do virtuoso guitarrista Carlos Santana;