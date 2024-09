Festival de Teatro do Agreste tem 20 apresentações gratuitas em Caruaru e Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Festival de Teatro do Agreste reúne artistas de 10 estados brasileiros, promovendo ações formativas e experiências culturais no FETEAG 2024

O FETEAG – Festival de Teatro do Agreste, em sua 33ª edição, volta a ser realizado com uma programação cultural totalmente gratuita. Entre os dias 17 e 29 de setembro, Caruaru e Recife serão palco para 20 espetáculos e residências artísticas de grupos e artistas de diversas partes do Brasil.

Além das apresentações, o evento também oferece ações formativas e promove o diálogo entre diferentes linguagens artísticas.

"Buscamos sempre aprofundar nossa responsabilidade em promover o diálogo com as diferenças, com trabalhos que tratem de temas atuais e necessários. O teatro é uma plataforma que permite, através do convívio, da coletividade e da empatia, trabalhar questões de identidade, diversidade, inclusão e justiça social. O FETEAG é um festival que não apenas apresenta, mas que também questiona e propõe novas formas de pensar e estar no mundo", afirma Fabio Pascoal, produtor e idealizador do festival.

Destaques da programação

Mostra Recife: A abertura do festival acontece na capital pernambucana, com espetáculos de grupos renomados como a Cia Suave e a Fábrica de Eventos.

Mostra Argemiro Pascoal: Em Caruaru, a mostra homenageia o grande mestre do teatro pernambucano e reúne espetáculos de diversos estados do Brasil.

Mostra Pernambuco: Uma vitrine do talento dos artistas pernambucanos, com espetáculos que abordam temas diversos e relevantes.

Mostra Erenice Lisboa: Voltada para o público infantil, a mostra apresenta espetáculos que estimulam a criatividade e a imaginação.

Ações formativas: Além dos espetáculos, o festival oferece oficinas e debates, promovendo a troca de experiências e o desenvolvimento de novos talentos.

Confira programação completa

MOSTRA RECIFE

Dias 17 e 18/09/2024

Zona Franca - Cia Suave/RJ

Local: Teatro de Santa Isabel

Horário: 19h

Duração: 70 minutos

Classificação etária: 16 anos

Dias 19 e 20/09

Meu corpo está aqui - Fábrica de Eventos (RJ)

Local: Teatro Hermilo Borba Filho

Horário: 19h

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 16 anos



MOSTRA ARGEMIRO PASCOAL

Dia 21/09/2024

O Velho Relojoeiro e as voltas do tempo - Trupe Motim (CE)

Local: Teatro Lycio Neves (TEA)

Horário: 17h

Duração: 50 minutos

Classificação etária: Livre



Manifesto Transpofágico - Renata Carvalho (SP)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC Caruaru

Horário: 20h

Duração: 50 minutos

Classificação etária: 18 anos

Dia 22/09/24

Laborioso Contato: Um palhaço anuncia o fim do mundo - Trupe Motim (CE)

Local: Estação Ferroviária - Caruaru

Horário: 17h

Duração: 50 minutos

Classificação etária: Livre

Monga, de Jéssica Teixeira (CE)

Local: Teatro Lycio Neves (TEA)

Horário: 19h

Duração: 90 minutos

Classificação etária: 18 anos

Dia 23/09

Goldfish - Alexandre Américo (RN)

Local: Teatro Lycio Neves (TEA)

Horário: 20h30

Duração: 60 min

Classificação etária: 16 anos

Dia 24/09

“Chão”, da Cia de Dança do Teatro Alberto Maranhão (RN) + TORTA Plataforma de Arte Expandida (RN)

Local: Teatro Lycio Neves (TEA)

Horário: 20h30

Duração: 60 minutos

Classificação etária: Livre

Dia 25/10

“Vamos pra Costa?”, do Núcleo da Tribo (BA)

Local: Teatro Lycio Neves (TEA)

Horário: 20h30

Duração: 40 minutos

Classificação etária: Livre

Dia 26/10

“Dança Monstro”, da Cia dos Pés (AL)

Local: Teatro Lycio Neves (TEA)

Horário: 20h30

Duração: 55 minutos

Classificação etária: 16 anos

Dia 27/10

“Ancés”, de Tieta Macau (PI/MA/CE)

Local: Teatro Lycio Neves (TEA)

Horário: 20h30

Duração: 45 minutos

Classificação etária: Livre

Dia 28/09

“Violento”, de Preto Amparo, Alexandre de Sena, Grazi Medrado e Pablo Bernardo (MG)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - SESC

Horário: 20h

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 16 anos



Sal: Como durar o tempo, de Alexandre Américo (RN), Pedro Vitor (RN) e TINOC - TORTA Plataforma de Arte Expandida

Local: Teatro Lycio Neves (TEA)

Horário: 22h

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 18 anos

Dia 29/09

“Há uma festa sem começo que não termina com o fim”, do Pavilhão da Magnólia (CE)

Local: Teatro Lycio Neves (TEA)

Horário: 19h

Duração: 110 minutos

Classificação etária: 18 anos



MOSTRA PE

Dia 23/09

“AnTígona - A Retomada”, de Márcia Luz (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 16 anos

Dia 24/09

“Senhora”, do Coletivo Alfazema (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal - Caruaru (PE)

Horário: 19h

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 16 anos

Dia 25/09

“Dois Perdidos Numa Noite Suja”, do Ágora Núcleo Teatral (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 16 anos

Dia 26/09

“Ensaio do Agora”, de Memória em chamas/Natali Assunção (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 16 anos

Dia 27/09

“O Estopim Dourado”, de Anny Rafaella Ferli, Gardênia Fontes e Taína Veríssimo (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 16 anos



MOSTRA ERENICE LISBOA

Dias 23 a 27/09/2024

“Brincando no Escuro” , do Maktub Teatro e Outras Invencionices (PE)