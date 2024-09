Xilogravuras raras de J. Borges são reunidas em mostra no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um seleção rara de xilogravuras criada pelo mestre J. Borges na década de 1970 irá compor uma exposição na Galeria Sobrado 7, no Riomar Recife, Zona Sul, a partir o dia 17 de setembro (terça-feira). "J. Borges - O Encantado" é organizada por Lurdinha Vasconcelos.

"Cada obra é um testemunho da rica tradição nordestina e da maestria única que J. Borges trouxe ao universo da arte popular brasileira. Será uma oportunidade única para admiradores e colecionadores do seu trabalho", explica a organizadora.

As obras (que estão disponíveis para venda) foram realizadas na mesma década em que J. Borges desenhou a capa do livro "As Palavras Andantes", do uruguaio Eduardo Galeano, e que suas gravuras foram usadas na abertura censurada da novela "Roque Santeiro", da TV Globo. Confira algumas xilogravuras da mostra:

Xilogravuras da exposição "J. Borges - O Encantado", no RioMar Recife, produzidas na década de 1970 - DIVULGAÇÃO Xilogravuras da exposição "J. Borges - O Encantado", no RioMar Recife, produzidas na década de 1970 - DIVULGAÇÃO Xilogravuras da exposição "J. Borges - O Encantado", no RioMar Recife, produzidas na década de 1970 - DIVULGAÇÃO

Legado

Falecido em 26 de julho deste ano, aos 88 anos, o pernambucano de Bezerros, no Agreste, elevou a prática da xilogravura para outro patamar perante as artes nacionais. As suas ilustrações partiam da memória, trazendo no traço uma ancestralidade das artes gráficas dos interiores nordestinos.

J. Borges contribuiu para um amadurecimento do entendimento de uma arte popular que não é necessariamente folclórica, mas que traz registros do dia-a-dia - ao lado de figuras fantásticas do imaginário regional e personagens famosos da literatura do cordel.

Todo esse imaginário ganha um aspecto quase documental, sendo um registro espontâneo da cultura popular. Isso pode ser visto nas obras da exposição "O Encantado".

Memorial

Quem quiser conhecer mais da obra de J. Borges também pode visitar o Memorial J. Borges, um dos principais pontos turísticos de Bezerros. O espaço, localizado no número 68 do Loteamento Bairro Novo, detém as funções de ateliê, oficina e galeria.

No TripAdvisor, site de viagens que fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo, o Memorial J.Borges conta com 4,5 estrelas de avaliação.

SERVIÇO

Exposição de Xilogravuras do Mestre J. Borges

Quando: A partir do dia 17/09, às 18h

Onde: Galeria Sobrado 7 – Shopping Riomar Recife (Piso L2)