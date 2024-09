HORÓSCOPO 13.09: Vibes maravilhosas para a sua diversão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (13), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A maior parte da sua atenção tem tudo para se voltar para o trabalho, ainda mais se ainda não conquistou o reconhecimento que merece. Ainda pela manhã, porém, vai precisar de paciência redobrada porque o risco de atrito não é pequeno. No amor, não faça tantas críticas. Cor: AMARELO Palpites: 45, 16, 09



TOURO - Nesta Sexta 13, as estrelas enviam vibes maravilhosas para você se divertir com os amigos e sair da rotina. Você começa o dia esbanjando disposição e criatividade, mas precisa manter o foco nas tarefas se quiser evitar problemas. Há sinal de momentos descontraídos e pra lá de animados no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 57, 27, 36



GÊMEOS - O trabalho pode apresentar desafios, mas se focar nos resultados e deixar as picuinhas de lado, as coisas entram nos eixos. Sua intuição segue a todo vapor, e há boas chances de identificar oportunidades interessantes. O amor conta com paixão e diversão em doses iguais, mas fuja de brigas. Cor: PRETO Palpites: 44, 26, 24



CÂNCER - Talvez tenha que lidar com algumas questões do passado, mas esqueça as diferenças pessoais e foque nos agora, Câncer. À noite, troque ideias com os amigos, mate a saudade e faça um esforço para espantar a solidão. No amor, controle o ciúme. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 55, 46, 28



LEÃO - Comece o dia mergulhando no trabalho, porque se depender das estrelas, vai chover serviço no seu colo hoje. Se precisa terminar alguma coisa que ficou pendente, a dica é resolver tudo primeiro, e só depois se envolva em algo novo! No amor, não deixe que a rotina se transforme num problema. Cor: BRANCO Palpites: 14, 08, 23



VIRGEM - O dia será perfeito para fazer contatos, retomar laços que estavam desgastados e colocar sua criatividade em prática. Mas as finanças pedem cautela: não dá pra sair por aí comprando tudo o que vê. Romantismo e diversão animam o amor, só que a possessividade também pode dar as caras. Cor: VERMELHO Palpites: 10, 54, 25



LIBRA - Se depender das estrelas, tudo que envolve a família ou a sua casa deve correr às mil maravilhas. No trabalho, as tarefas de rotina devem se resolver sem problemas. Mas é melhor evitar atritos por questões pessoais, tá? Seu jeito mais possessivo e ciumento fica evidente no amor. Cor: CINZA Palpites: 42, 26, 51



ESCORPIÃO - Você tem tudo para dar um show de comunicação em todas as áreas! Mas é melhor filtrar as palavras para evitar problemas. Passeio, viagem rápida ou encontro com os amigos podem dar um chega pra lá na preguiça. O amor segue agitado. Cor: ROXO Palpites: 48, 27, 54



SAGITÁRIO - As estrelas enviam ótimas energias para você conquistar algo que sempre quis, seja para o lar ou para melhor a sua conta bancária. Vale a pena ser um pouco mais cauteloso nas finanças, porque misturar amizade e dinheiro não será a melhor pedida. Tudo ok no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 36, 34, 52



CAPRICÓRNIO - Tudo que depende do seu carisma tem mais chance de dar certo. Mas talvez precise pensar duas vezes para não trocar os pés pelas mãos numa conversa. Uma viagem ou até um passeio de última hora promete levantar seu astral. Há sinal de otimismo e altas doses de carinho no amor. Cor: DOURADO Palpites: 30, 57, 19



AQUÁRIO - A dica das estrelas é prestar atenção à sua intuição para encontrar o melhor caminho em uma situação inesperada. Faça a sua parte, fique no seu canto e fuja de confusão! Ainda bem que o astral melhora, e você tem boas chances de fechar a semana sem grandes problemas. Boas vibes no amor. Cor: LARANJA Palpites: 55, 01, 39



PEIXES - As amizades estão protegidas, mas a relação com a galera pode passar por alguma tensão, e vai precisar de jogo de cintura se quiser as amizades intactas. A boa notícia é que o trabalho tem tudo para correr sem problemas. As demonstrações de carinho aquecem seu coração no amor. Cor: CEREJA Palpites: 46, 52, 18