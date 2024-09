Ícone LGBT+, Silvetty Montilla volta ao Recife após 10 anos: 'Arte é um desafio'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A drag queen Silvetty Montilla, uma das pioneiras na arte drag no Brasil, está voltando ao Recife após um hiato de 10 anos e por um motivo especial: a Parada da Diversidade de Pernambuco, desfilando no trio do Club Metrópole neste domingo (15), na Av. Boa Viagem, a partir das 13h.

"Estou em uma ansiedade muito grande, pois faz muito tempo que não vou ao Recife e é a primeira vez na Parada. Irei interagir com o público com base no improviso, como é em tudo que faço", diz, ao JC.

Antes, no sábado (14), Montilla se apresenta no Club Metrópole, no bairro da Boa Vista, com o mesmo show que faz na Blue Space, em São Paulo.

Stand-up com drags locais

Após a Parada, ela também retorna à Boa Vista para o stand-up comedy "Mais uma dose de Montilla", no PajuBar. Ela receberá duas artistas referências na cena local: Salário Mínimo e Márcia Vogue.

"Como eu não vou ao Recife há um tempo, não sei exatamente como está o cenário drag, mas acompanho as que conheço pela internet. Falo no WhatsApp, vejo no Instagram. É muito gratificante trabalhar com elas. São muito talentosas".

Para Silvetty, é importante valorizar as artistas que começaram lá atrás. "Estou há 37 anos na noite. Hoje mudou muito, mas é preciso ter um respeito muito grande por quem está nessa há muito tempo. O enfrentamento ocorre a cada dia. A cada dia nos montamos para mostrar que a arte é um desafio".

Destaque

Neste ano, Silvetty Montilla participou do "Conversa com Bial", na Globo, na madrugada do dia 28/05. O programa atingiu 5.3 na Grande São Paulo. Outro exemplo foi sua mais recente participação no "De Frente com Blogueirinha" que está com cerca de 370 mil visualizações no YouTube.

SERVIÇO

Silvetty Montilla no Clube Metrópole

Quando: neste sábado (14), a partir das 22

Onde: Club Metrópole (R. das Ninfas, 125, Boa Vista)

Quanto: R$ 30, R$ 20 (meia), R$ 60 (revertido para consumo) e R$ 50 (casadinha)

Silvetty Montilla na Parada da Diversidade

Quando: neste domingo (15), a partir das 13h

Onde: Trio do Club Metrópole, na Av. Boa Viagem

Quanto: Gratuito

Stand up Silvetty Montilla no PajuBar

Quando: no domingo (15), a partir das 20h

Onde: PajuBar (Av. Manoel Borba, 693)

Quanto: R$ 50 (mesa para 4 pessoas), R$ 20 e R$ 10 (meia), à venda no Sympla