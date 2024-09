HORÓSCOPO 14.09: Hora de fazer as mudanças planejadas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste sábado (14), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A Lua se muda para Aquário, destacando sua habilidade de lidar com as pessoas e enviando energias maravilhosas para as amizades. Vale a pena estender a mão se alguma pessoa próxima precisar de ajuda. Com tantas good vibes, o amor deve correr às mil maravilhas sem fazer esforço! Cor: PRETO Palpites: 19, 45, 10



TOURO - Você vai esbanjar otimismo e bom humor para começar o dia com o pé direito. Mas a Lua muda para Aquário e muda seu foco para a carreira. Apesar do dia de folga, o astral será perfeito para fazer planos para o futuro e alguns ajustes na vida profissional. Boas vibes no amor. Cor: AMARELO Palpites: 34, 52, 46



GÊMEOS - A manhã de sábado será perfeita para fazer algumas mudanças que vinha empurrando com a barriga, Gêmeos. Logo depois, a Lua brilha em Aquário e desperta seu lado curioso, favorecendo os estudos ou planos para uma viagem. O amor conta com bom humor e um espírito mais aventureiro. Cor: BRANCO Palpites: 34, 02, 07



CÂNCER - Sua habilidade para lidar com as pessoas ajuda a manter um astral mais harmonioso. E com a sua intuição fazendo hora extra, você pode descobrir um segredo se seguir seus instintos. No amor, a paixão vai apimentar os momentos de intimidade. Cor: VIOLETA Palpites: 18, 30, 09



LEÃO - Mesmo sendo sábado, o dia conta com ótimas energias para você mergulhar no trabalho sem ficar enrolando! Priorize as tarefas mais chatas, assim, dá para aproveitar melhor essas vibes positivas e dar aquela adiantada no serviço. Sua estrela vai brilhar no amor. Cor: AZUL Palpites: 18, 54, 21



VIRGEM - Com a entrada da Lua em Aquário, seu jeito prático ganha destaque na hora de resolver qualquer pendência. A saúde também sai ganhando com alguns cuidados simples. Talvez precise de mais empenho para animar o amor. Cor: MAGENTA Palpites: 27, 46, 10



LIBRA - Assuntos familiares ganham destaque. Aproveite para se organizar, resolver pendências em casa e dar uma mãozinha a um parente que precisa. A boa notícia é que as coisas só melhoram com a Lua indo para o seu paraíso astral, e a sorte vai sorrir para o seu lado! No amor, você vai brilhar. Cor: ROSA Palpites: 20, 61, 02



ESCORPIÃO - Assuntos antigos ou ligados à família ganham destaque com a entrada da Lua em Aquário. Bom momento para curtir a sua casa, retomar contato com parentes distantes e relembrar momentos gostosos com o pessoal mais próximo. O amor recebe a proteção das estrelas. Cor: LILÁS Palpites: 14, 59, 04



SAGITÁRIO - Com a Lua de mudança para Aquário, tudo indica que estará mais falante do que o normal, o que favorece os momentos de diversão. Mas faça um esforço para manter o foco nas tarefas que precisa terminar primeiro. O amor conta com um astral mais leve. Cor: GOIABA Palpites: 21, 19, 48



CAPRICÓRNIO - Você começa o fim de semana com pique de sobra para correr atrás dos seus interesses, meu cristalzinho! Ainda pela manhã, a Lua envia excelentes energias para tudo o que envolve dinheiro ou finanças em geral. No amor, controle o apego excessivo. Cor: CINZA Palpites: 47, 09, 29



AQUÁRIO - Sua intuição estará tinindo e pode mandar avisos importantes, inclusive para você encher os bolsos! Mas a melhor notícia é que a Lua brilha em seu signo, o que te ajuda a recarregar as energias. Depois, é só curtir os momentos de lazer! As estrelas anunciam good vibes para o amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 23, 13, 04



PEIXES - As amizades recebem excelentes energias, e pode contar com o pessoal para o que precisar. Mas a Lua passa a infernizar seu astral, e seu pique pode cair um pouco. Vale reservar um tempo para refletir e rever algumas coisas que precisam ser ajustadas. O amor fica tranquilo. Cor: VERDE Palpites: 15, 59, 23