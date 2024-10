Gusttavo Lima tem shows marcados para setembro; veja agenda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O artista, que teve prisão preventiva decretada nesta segunda-feira (23) pela Polícia Civil, está com shows marcados para o próximo fim de semana

O cantor Gusttavo Lima, conhecido como “Embaixador” teve prisão decretada nesta segunda-feira (23) pela Polícia Civil de Pernambuco.

A decisão foi da juíza Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, diante de investigações da operação Integration, que aponta movimentações financeiras ilícitas, conexões com atividades de lavagem de dinheiro e jogos de azar.

Apesar do decreto, a assessoria do cantor ainda não se manifestou sobre a agenda de shows do sertanejo.

Shows de Gusttavo Lima em setembro

Gusttavo Lima está programado para realizar apresentações em duas cidades paraenses nas seguintes datas:

27 de setembro de 2024: Marabá, PA

28 de setembro de 2024: Parauapebas, PA

Os ingressos para esses eventos estão disponíveis para compra no site do artista.

A defesa do cantor se manifestou sobre a decisão judicial, afirmando que souberam da prisão por meio da mídia e que estão tomando as medidas legais cabíveis para contestar a determinação.

Investigação

O pedido de prisão do cantor se baseia em novas evidências da Polícia Civil na Operação Integration, que investiga lavagem de dinheiro e jogos de azar. De acordo com decisão, o sertanejo teria dado "guarida a foragidos", incluindo empresários ligados a uma empresa de apostas da qual ele se tornou sócio recentemente.

A juíza destacou que a empresa de Gusttavo, Balada Eventos e Produções LTDA, esteve envolvida em transações suspeitas, incluindo a venda de um jato à empresa Vai de Bet - uma das investigadas.

Durante a operação, R$ 20 milhões foram bloqueados, e a investigação revelou movimentações financeiras irregulares que somam mais de R$ 22 milhões.

