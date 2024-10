Sofia Freire lança disco 'Ponta da Língua' no Recife com dois shows

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cantora e compositora pernambucana Sofia Freire, confirmada como uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2025, fará os shows oficiais de lançamento de seu novo álbum, "Ponta da Língua", no Recife, nesta quarta (25) e quinta-feira (26), às 20h.

As apresentações ocorrem no Teatro Marco Camarotti, localizado no SESC Santo Amaro, com ingressos a partir de R$ 30 (meia-entrada), disponíveis via Sympla.

Lançado em março, o álbum marca uma nova fase na carreira da artista e foi eleito um dos 25 melhores discos de 2024 pela APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte).

No disco, Sofia explora uma mistura envolvente de dark pop e sons experimentais, com temas que abordam crise existencial, regeneração e amadurecimento. Com nove faixas, o disco é uma obra inteiramente composta, produzida e gravada pela própria artista, revelando sua busca por uma expressão musical e pessoal profunda.

Repercussão

"O Ponta da Língua é um álbum feito com pouquíssimos recursos, em que eu mesma gravei e produzi tudo num quarto da minha casa, com a única pretensão de colocar algo no mundo depois de um tempo de bloqueio criativo", diz Sofia, ao JC.

"É muito gratificante vê-lo chegar com calor nos ouvidos de quem pensa, pesquisa e promove a música sendo feita hoje no Brasil. Mas o que mais me alegra é que, de modo geral, o disco foi bem recebido pelo público também, e acho que nunca me senti tão conectada com meus ouvintes, que compartilham comigo como aquelas palavras, que saíram de lugares íntimos de dentro de mim, ressoam nos seus íntimos, e isso é bonito demais."

Show

Sofia Freire lança ' Ponta da Língua' - LUA OLÍVIA/DIVULGAÇÃO

Sofia Freire ficou conhecida por executar vários instrumentos enquanto canta no palco. Dessa vez, no entanto, show do projeto contará com um 'power trio': Sofia (vocal e teclados), Homero Basílio (percussão e beats) e Miguel Mendes (teclados).

"Sempre fiz meu show no formato one-girl-band pela liberdade que isso me dava no palco, pela facilidade de circular dessa forma, e porque as estruturas das músicas me permitiam fazer isso. Porém, à medida que fazia as músicas do PDL, por ter sido um processo de muita experimentação, fui percebendo suas estruturas mais complexas; meu corpo estaria também diferente, pois exploro outras regiões, texturas de voz e intenções", diz.

"Por também trabalhar como instrumentista, acompanhando outros artistas, estou muito familiarizada com esse processo dos músicos, e nossa construção é bastante coletiva. Definitivamente uma nova relação com o palco que não vejo a hora de explorar."

Lollapalooza

Sofia Freire foi a única pernmabucana confirmada no Lollapalooza Brasil 2025, que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

"Foi uma grande surpresa para mim, um sonho a ser realizado. No momento estou muito focada em tocar esse show afora o máximo possível para chegar no Lollapalooza bem entrosada com a banda e o repertório, para estarmos todos seguros e nos divertir", diz Freire.

"Ser a única pernambucana na programação me faz pensar sobre a luta que nós, artistas do Nordeste e Norte, temos travado pela descentralização dos olhares, ouvidos e recursos do mercado musical do eixo Rio-São Paulo. Ainda somos minoria em espaços como esses e me sinto representando meu Estado, furando uma bolha. Espero que isso cada vez mais atraia as atenções para cá, que é tão abundante de jovens artistas que fazem um som que dialogam o resto do mundo com nossa cultura tradicional e quebram estereótipos do que o mercado erroneamente acredita ser "música nordestina".

SERVIÇO

Show de lançamento do álbum "Ponta da Língua" - Sofia Freire

Quando: 25 e 26 de setembro, às 20h

Onde: Teatro Marco Camarotti, SESC Santo Amaro - Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro, Recife.

Quanto: a partir de R$30 (meia-entrada), à venda no Sympla