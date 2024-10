HORÓSCOPO 27.09: Encerre a semana com ótimas energias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (27), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Com a Lua em seu paraíso astral e trocando likes com outros astros, qualquer perrengue deve se resolver numa boa! Mais tarde, ainda vai sobrar animação e tudo indica que você deve se divertir. No amor, há sinal de romantismo. Cor: AMARELO Palpites: 50, 35, 08



TOURO - Você pode fechar a semana com tudo em ordem se priorizar as tarefas que podem ser feitas de casa ou se priorizar a praticidade. Mas faça um esforço para controlar seu temperamento se quiser manter a harmonia à sua volta. No amor, não exagere na dose no ciúme. Cor: AMARELO Palpites: 43, 18, 36



GÊMEOS - Você vai sonhar com programas animados e divertidos para o fim de semana! Mas, primeiro, é melhor focar no serviço, ok? Você tem tudo para brilhar nas redes sociais mais tarde. O diálogo será o ponto alto do amor, mas tenha cautela para desviar de tretas por causa de bobagens. Cor: VIOLETA Palpites: 09, 39, 18



CÂNCER - Sua habilidade para lidar com dinheiro vai dar um show. Tudo indica que pode até identificar uma oportunidade única de encher o bolso. Só que vontade de curtir e gastar mais do que pode tende a crescer, então a chance de ter prejuízo é real oficial. Não deixe o ciúme atrapalhar no amor. Cor: PRETO Palpites: 32, 22, 58



LEÃO - Com a Lua brilhando em seu signo, você vai fechar a semana com um reforço de ótimas energias para correr atrás dos seus interesses. Mas há sinal de tensão com o pessoal de casa, então nada de baixar a guarda. No amor, não exagere demais no ciúme, valeu? Cor: BRANCO Palpites: 25, 47, 11



VIRGEM - Com a Lua ainda infernizando o seu signo, a dica é escolher as palavras com mais cautela para evitar mal–entendidos. A boa notícia é que você conta com mais sensibilidade, e sua intuição pode dar dicas importantes. No amor, evite brigas bobas. Cor: AZUL Palpites: 36, 54, 30



LIBRA - Se depender das estrelas você pode sentir seu pique renovado! Hoje, você vai alimentar grandes esperanças, inclusive no trabalho. Bora lá manter o foco para dar conta das suas obrigações. Só não é uma boa ideia misturar dinheiro e amizade, então abra o olho. Clima leve no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 59, 49, 23



ESCORPIÃO - Você começa a sexta com a Lua enviando ótimas vibes para o seu signo, sinal de que a sua ambição vai bater no teto! Essa é a hora de traçar os seus planos, porque vai sobrar foco e você não deixará que nada fique no seu caminho. O amor recebe proteção das estrelas. Cor: MARROM Palpites: 42, 44, 06



SAGITÁRIO - Você vai contagiar todo mundo com o seu otimismo, e essa é a sua deixa pra investir no seu crescimento, seja pessoal ou profissional. Você pode dar passos mais ambiciosos na vida profissional se o pessoal der uma forcinha. O amor ganha leveza e animação, então curta cada momento. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 14, 41, 59



CAPRICÓRNIO - Se depender da Lua, você pode canalizar uma certa inquietação para algo produtivo nesta sexta. Mas há risco de briga se não controlar o seu temperamento. Talvez nem tudo saia de acordo com os seus planos, mas vai sair ganhando no final das contas. Seu lado sedutor agita o amor. Cor: VERMELHO Palpites: 28, 46, 03



AQUÁRIO - As relações contam com a proteção das estrelas hoje. Afinal, melhorar a interação com as pessoas será a chave para se dar bem. E isso também vale para o serviço! Foque nas tarefas que podem ser feitas em parceria e vai se surpreender com o resultado. No amor, controle o ciúme. Cor: ROSA Palpites: 34, 11, 25



PEIXES - Você vai dar um show na hora de cuidar de alguns assuntos que vinha adiando. Faça sua parte e não deixe a sua atenção ficar vagando por aí. A saúde pede mais cuidados, mas procure um médico se precisar e mantenha distância de qualquer tipo de exagero. Não deixe a rotina afetar o seu amor. Cor: MAGENTA Palpites: 30, 54, 09