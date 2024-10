I Mostra Camará de Cinema Ambiental traz filmes sobre meio ambiente e clima para Aldeia, na Região Metropolitana do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O evento ocorrerá em três dias, a partir desta sexta-feira até o domingo, no Cine Teatro Bianor e no Parque Municipal Aldeia dos Camarás

Promovendo a conscientização e defesa ambiental através do cinema, a I Mostra Camará de Cinema Ambiental será realizada de 27 a 29 de setembro, com entrada gratuita. A programação reunirá filmes nacionais e internacionais que exploram temas climáticos e ambientais de diferentes épocas.

As exibições serão divididas em categorias para públicos infantil, infantojuvenil e adulto, abrangendo desde questões lúdicas até temas de denúncia e mobilização social.

O evento é idealizado e curado por Luiz Carvalho Gallego (o Gê), produtor de cinema conhecido por projetos como Cine Chinelo, Mostra Agrícola de Cinema Orgânico, CineClube Amoeda Digital e Mostra Abreu e Lima de Cinema Fantástico.

Programação

A programação da I Mostra Camará de Cinema Ambiental será dividida em sessões distintas, destacando filmes internacionais e nacionais. Na Sessão Mundo, estarão o espanhol Treasure (2023), de Anatael Pérez, que aborda a coexistência entre robôs e a natureza em um futuro distópico, e “Vermelho e Prata” (Noruega, 2017), de Margaret Emdal, uma animação sobre amizade entre passarinhos de diferentes habitats.

Já na Sessão Brasil, “Plantae” (Rio de Janeiro, 2017), de Guilherme Gehr, provoca uma reflexão acerca do desmatamento na Amazônia, e “O Curupira” (Rio de Janeiro, 2003), de Humberto Avelar, revisita a lenda brasileira indígena protetora das florestas.

Além disso, o documentário pernambucano “Arena”, do diretor Carlos Kamara, natural de Camaragibe - onde ocorre a mostra -, retrata o drama das famílias que, às vésperas da Copa do Mundo de 2014, foram forçadas a abandonar suas casas para dar lugar a uma avenida que conectaria Camaragibe à Arena de Pernambuco.

As exibições da I Mostra Camará de Cinema Ambiental acontecerão nos dias 27 e 28 de setembro, a partir das 19h, no Cine Teatro Bianor Mendonça, situado no centro de Camaragibe, dentro da APA Aldeia-Beberibe, uma área de proteção ambiental rica em biodiversidade.

No dia 29 de setembro, as sessões serão realizadas às 18h, no Parque Municipal Aldeia Camarás, no KM 11 de Aldeia. Além de oferecer entretenimento, o evento visa conscientizar a população sobre a preservação do meio ambiente e a importância de proteger o território natural da região.