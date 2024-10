Rua da Imperatriz ganha vida com feira de artes com música, gastronomia e outras atividades culturais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste sábado (28), a Rua da Imperatriz, no coração do bairro da Boa Vista, no Centro do Recife, será transformada em um grande palco cultural com a Feira Imperatriz das Artes.

Das 13h às 20h, o público poderá desfrutar de uma mistura vibrante de arte, música, moda, gastronomia e artesanato.

Além de promover a economia criativa local, o evento se destaca pelo compromisso com a acessibilidade, oferecendo um ambiente inclusivo para todas as pessoas, com espaços adaptados e visitas guiadas para pessoas com deficiência (PCD).

A Feira Imperatriz das Artes é mais do que um evento cultural; trata-se de uma oportunidade para revitalizar o centro do Recife, promovendo o encontro entre artistas, expositores e o público em um dos principais corredores da cidade.

A feira faz iniciativa parte do edital Multilinguagens Recife Criativo, apoiada pela Lei Paulo Gustavo da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR), e tem como objetivo criar um ambiente acolhedor e inclusivo.

Programação musical

A trilha sonora da feira será eclética e vibrante, começando com a apresentação de samba das artistas Poli e Amanda Ganimo.

Em seguida, a dupla Fred Zeroquatro e Renato L comandam as pick-ups no projeto “Assembleia do Caos”, trazendo uma mistura de ritmos brasileiros.

O Coco Raízes de Arcoverde, uma das expressões culturais mais tradicionais do Nordeste, promete animar o público com sua energia contagiante.

Outros shows incluem a banda Dizmaia, com suas releituras do icônico Tim Maia, e o forró autêntico da banda Regente Joaquim.

Gastronomia local e cervejas artesanais

A gastronomia também ganha espaço na feira, com opções que vão de cafés a sorvetes artesanais, além de doces e salgados para agradar a todos os paladares.

Para os amantes de cerveja artesanal, como as marcas Babylon, Hellcife, Duvália e São Lourenço marcarão presença, oferecendo rótulos variados e de alta qualidade.

Serviço

Feira Imperatriz das Artes