Viva o Centro: atividades gratuitas, prestação de serviços e shows no bairro de Santo Antônio

Neste sábado (28), a Prefeitura do Recife, através do Gabinete do Centro do Recife e da Secretaria de Turismo e Lazer, promove o evento “Viva o Centro”, na rua Duque de Caxias, bairro de Santo Antônio.

O evento contará com programação gratuita e diversificada, das 9h às 15h, com o objetivo de movimentar a região central do Recife. Esta edição do “Viva o Centro” receberá música, cultura, serviços, saúde, lazer e atividades para todas as idades.

A edição também comemora a Semana Mundial do Turismo. Além das tradicionais atividades, o evento vai integrar os passeios do Olha Recife de ônibus, cujos destinos são o Jardim Botânico, pela manhã, e o Instituto Ricardo Brennand, à tarde.

A saída dos passeios será da Praça do Diário às 9h e às 14h, respectivamente. Os interessados podem se inscrever através do site www.olharecife.com.br a partir desta sexta (27).

Outro diferencial do Viva o Centro, neste sábado, é a caminhada de ativação da rota V.U.C.O (Viver o Urbano Caminhos e Ocupando). Um projeto de Experimentação Urbano executado dentro da cooperação com a cidade francesa de Nantes que vai da rua Duque de Caxias ao Pátio de São Pedro.

Essa caminhada será uma oportunidade para percorrer o trajeto entre a Praça do Diário e o Pátio de São Pedro, vivenciando de perto as intervenções urbanas já implementadas.

A caminhada proporcionará um momento de conversa sobre o impacto das ações realizadas, troca de impressões e reflexão sobre os próximos passos para aprimorar essa importante experimentação urbana no Centro do Recife. A saída está marcada para as 10h30, do Duque Café.

A rua da Imperatriz também se integra ao projeto ao receber a Feira Imperatriz das Artes, funcionando das 13h às 21h. A Feira visa resgatar, através de uma ação cultural, a rua que dá nome ao projeto e utilizará o espaço entre as ruas Bulhões Marquês e Aurora. O evento contará com palco para shows, 100 expositores de gastronomia, moda, literatura, artes e artesanatos em geral.

O evento também contará com um polo infantil com escorregador, cama elástica, equipe de recreação com oficina de pintura e recreação com balão.

Programação completa

Polo cultural

Orquestra Dallas - 09:20 às 10:50

Orquestra Hexa bichos - 11:20 às 12:40

A Turma do Saberé Tradição - 13:00 às 14:30

Serviços

Emprel - Serviços da Van Itinerante Conecta Recife:

RG primeira via e 60+ gratuita

RG segunda via paga com DAE 29,91

CPF gratuito

Registro nascimento, casamento e óbito: segunda via gratuita

Conecta SUS

Conecta CREDPOP - Empréstimo sem juros 500 reais em 10x

Conecta CadÚnico

Conecta Agendamento USF

Credencial do carro idoso

Passe livre idoso

Portal Gov.br

Procon

Registro de reclamações

Denúncias de práticas abusivas

Orientações jurídicas para os consumidores

Saúde

Mamografia – 80 fichas (Público: mulheres entre 50 e 69 anos, moradoras do Recife com RG e CPF)

Orientação na prevenção à saúde bucal e aplicação de flúor

Aferição de Pressão Arterial

Vigilância Ambiental

Teste rápido de HIV, SÍFILIS, HEPATITE B E C

Distribuição de preservativos masculino e feminino

IMC com o PAC

Facen - Faculdade Central (Direito)

Consultoria Jurídica (cíveis e trabalhista)

Análise de documentos para futura propositura de ação judicial

Consulta a processo em andamento

Facen - Faculdade Central (Fisioterapia)

Liberação miofascial

Aferição de glicose

Aferição de pressão

Exame de Bioimpedância

AGIBEN

Profilaxia

Tratamento de cárie

SESC

Divulgação e orientação dos programas, credenciais e serviços do Sesc com equipes da Central de Relacionamentos - 09h às 15h

Jogos e brincadeiras populares - 09h às 11h

Apresentação de bonecos - 09h às 15h

Oficina de bolsas - 10h às 11h

Limpeza de pele - 10h às 15h

Orientações e testagens de hepatite - 10h às 15h

Menininho do SESC - 10h às 15h

SPA das Mãos - 10h às 15h

Oficina de laços - 11h às 12h

Aferição de Pressão e Glicose - 13h às 15h

Unibra