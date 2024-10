HORÓSCOPO 28.09: foco total nas finanças e nos seus interesses

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste sábado (28), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Você começa o final de semana contando com as melhores energias da Lua, que segue firme e forte em seu paraíso astral! E com Lua e Júpiter trocando likes à tarde, as redes sociais podem ser o caminho para movimentar seus contatos. O amor promete momentos perfeitos. Cor: PRETO Palpites: 17, 42, 26



TOURO - Assuntos domésticos continuam em foco, e você pode aproveitar para colocar suas coisas em ordem. A sintonia com a família também se destaca e pode se divertir relembrando bons momentos com os parentes. No amor, controle o ciúme, bebê. Cor: MAGENTA Palpites: 27, 10, 54



GÊMEOS - A Lua avisa que a comunicação será o grande destaque do dia, e você terá disposição para conhecer gente nova e movimentar suas redes sociais. E também vai sobrar energia para cuidar de alguns assuntos pessoais. Na vida amorosa, declare seu amor! Cor: AZUL-CLARO Palpites: 45, 02, 47



CÂNCER - A Lua avisa que seu foco total deve se voltar para as finanças, que contam com excelentes energias neste fim de semana. Aproveite para descobrir novas maneiras de aumentar suas reservas financeiras, analisar gastos ou programar as contas. O amor pode surpreender. Cor: AMARELO Palpites: 28, 48, 30



LEÃO - O sábado começa com excelentes energias para você correr atrás dos seus interesses pessoais, Leãozinho. As amizades também estão em destaque e você pode se divertir muito na companhia das pessoas mais próximas. No amor, uma conversa aberta vem a calhar. Cor: CINZA Palpites: 06, 33, 26



VIRGEM - A vontade de dormir até mais tarde e curtir os momentos de folga tem tudo para falar mais alto. Aproveite para descansar, repor as energias, meditar e até rever algumas atitudes. Também tire um tempinho para se cuidar: você merece alguns mimos. As estrelas prometem paz e sossego no amor. Cor: ROSA Palpites: 23, 14, 32



LIBRA - As amizades seguem protegidas pela Lua. Pode esperar novidades nas relações de amizade e também com pessoas que estão distantes. É um ótimo dia para entrar em contato com a turma e até pedir um conselho se precisar de ajuda. O amor segue protegido. Cor: VIOLETA Palpites: 51, 42, 26



ESCORPIÃO - Sua vida profissional conta com as melhores energias e é hora de você receber o crédito que merece pelo seu trabalho duro nos últimos tempos. Seu sexto sentido deve fazer hora extra hoje, por isso, ouça os avisos que ele envia. O amor tem tudo para esquentar. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 33, 51, 08



SAGITÁRIO - Se depender das estrelas, é hora de marcar uma viagem, visitar alguém que não vê há tempos ou dar uma volta por aí para espairecer. E com Lua e Júpiter trocando likes, o astral será perfeito para reatar contatos e deixar a solidão longe! O amor promete momentos pra lá de especiais. Cor: CREME Palpites: 05, 44, 53



CAPRICÓRNIO - As estrelas protegem seus planos para fazer mudanças. É hora de testar coisas novas e ouvir seu sexto sentido, que estará tinindo. Aproveite essas energias para encerrar tarefas e pendências, também. No amor, use toda a sua seducência! Cor: LILÁS Palpites: 23, 58, 59



AQUÁRIO - Finalmente chegou o fim de semana, e as estrelas avisam que os relacionamentos contam com energias melhores ao longo do dia. Aproveite para se encontrar com pessoas queridas, reavivar contatos e curtir a companhia de quem é importante em sua vida, bebê. O amor segue protegido. Cor: BRANCO Palpites: 09, 56, 29



PEIXES - Sabadou com muita disposição e boa vontade para cuidar das suas obrigações! As estrelas te ajudam a concentrar sua atenção no que interessa. Só evite se sobrecarregar, afinal, a saúde precisa de cuidados também. Boas vibes no amor. Cor: LILÁS Palpites: 15, 51, 50