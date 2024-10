HORÓSCOPO 1.10: Outubro começa demandando foco no trabalho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta terça-feira (1), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Outubro começa com as estrelas anunciando muito trabalho pela frente, mas seus esforços serão premiados e o dindim virá para o seu bolso! Só não pode e não deve deixar os cuidados com a saúde em segundo plano, ainda mais à tarde. Gratas surpresas no amor. Cor: VERDE Palpites: 15, 24, 33



TOURO - A Lua está no setor mais positivo do seu Horóscopo, e você pode se destacar no trabalho, faturar uma grana e brilhar no amor! Só não confie muito em certas pessoas que se dizem amigas porque falsianes estarão na área e decepções podem rolar. Cor: MARROM Palpites: 15, 24, 08



GÊMEOS - Responsabilidades domésticas e familiares devem concentrar as atenções, mas tudo indica que você vai dar conta do recado. Mas convém ligar o radar para não se enrolar com os deveres, pois há risco de receber cobranças. Em compensação, a Lua promete surpresas deliciosas no amor! Cor: LILÁS Palpites: 50, 49, 40



CÂNCER - Quem é de Câncer já entra em outubro esbanjando simpatia e boa lábia, sinal de que vai marcar presença em todo canto. Só não convém querer abraçar o mundo, porque há risco de se enrolar. Foque no que importa e deixe o resto pra depois! Sintonia tá garantida no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 52, 16, 36



LEÃO - Outubro chega com vibes prósperas! Explore seu lado determinado ao cuidar dos seus interesses, pois há boas chances de encher o bolso. Só procure ser mais prudente no período da tarde e não arrisque o que já conquistou à custa do seu empenho. Clima animado no amor. Cor: AMARELO Palpites: 33, 41, 23



VIRGEM - A Lua vai permanecer em sua companhia durante o dia inteiro e promete um dia trabalhado na maravilhosidade, ideal para alcançar o sucesso. Só não deixe nada te atrapalhar na parte da tarde, quando problemas pessoais podem tirar seu foco. Seducência e harmonia no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 32, 24, 15



LIBRA - Outubro começa em um ritmo maneiro e a vontade de ficar em seu cantinho tende a crescer. Pode tirar proveito da sua capacidade de concentração. Mas o astral vai oscilar no período da tarde: não deixe que imprevistos afetem seu ânimo. Vibes positivas e generosas no amor. Cor: AZUL Palpites: 61, 07, 02



ESCORPIÃO - Não vai faltar disciplina nem força de vontade para você chegar aonde quer! No amor, não convém criar muitas expectativas. Cor: VIOLETA Palpites: 04, 22, 58



SAGITÁRIO - Se depender das vibes astrais, você já começa o mês com as atenções voltadas para a carreira e as chances de progresso são nítidas. Mas convém ligar o radar e mostrar mais jogo de cintura para não se desentender com pessoas próximas. No amor, sua seducência toma conta. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 48, 19, 55



CAPRICÓRNIO - Seu signo não arrisca a segurança que conquista, mas hoje pode valer a pena sair da zona de conforto, Caprica! A Lua dá sinal verde para tirar o pezinho da rotina e revela que você pode ter muito a ganhar através de novas experiências. No amor, as afinidades vão falar mais alto. Cor: PRETO Palpites: 19, 45, 36



AQUÁRIO - Outubro chega com energias transformadoras e talvez precise tomar decisões que não pode mais adiar: vai com confiança e calma. Só não marque touca no período da tarde, quando terá que segurar os gastos para manter as finanças sob controle. Sinal de novidades no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 54, 27, 45



PEIXES - O início do mês vai ser bem movimentado nos contatos em geral, e as relações pessoais serão a cereja do bolo! Com seu jeitinho atencioso e bom papo, tem tudo para agradar quem faz parte do seu dia a dia. No amor, os astros vão atiçar seu lado sedutor e envolvente. Cor: CEREJA Palpites: 43, 45, 46