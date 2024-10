Curta pernambucano 'A Menina e o Pote' é o grande vencedor do 16º ANIMAGE; confira lista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Animação de Valentina Homem e codireção de Tati Bond traz elementos da cosmologia indígena e conta com técnica de pintura sobre vidro

O curta pernambucano "A Menina e o Pote", de Valentina Homem e codireção de Tati Bond, foi escolhido como o Melhor Curta-Metragem pelo júri do 14º ANIMAGE - Festival Internacional de Animação de Pernambuco. Assim, o curta levou o Grande Prêmio ANIMAGE.

Os vencedores foram anunciados neste domingo (6), em uma cerimônia no Cinema da Fundação/Derby.

Nesta edição, 71 curtas, de 32 países, sendo 9 de realizadores brasileiros. O preferido pelo público, escolhido como melhor curta por meio de votação direta, foi "A Drifting Guitar", da francesa Sophie Roze, vencedor na categoria Prêmio do Público.

Animação com cosmologia indígena

Grande vencedor da noite, "A Menina e o Pote" traz elementos da cosmologia indígena Baniwa e Yanomami para contar a história distópica de uma menina que redescobre as possibilidades do mundo através de um pote. Para assegurar a autenticidade cultural, a diretora trabalhou com antropóloga indígena Francy Baniwa.

A animação conta com técnica de pintura sobre vidro, que realça a fluidez e a metamorfose da protagonista. A voz da narração em língua nheengatu (tupi) é de Francy.

"Por sua excelência narrativa, que através de uma animação orgânica, potente e hipnotizante, nos apresenta a urgência de novas relações com a natureza que nos contém", observou o júri ao justificar a escolha do Melhor Filme.

Diretora dedica prêmios aos povos originários

Troféus do festival ANIMAGE - DIVULGAÇÃO

No ANIMAGE, "A Menina e o Pote" também venceu o Prêmio ABCA Melhor Curta Brasileiro - Troféu Jeorge Pereira - a ABCA tem parceria com o festival desde 2018.

"É um filme muito pessoal, feito a partir de um conto autobiográfico que escrevi e mergulha também no universo das cosmologias ameríndias, em busca de alento para o momento catastrófico que o planeta atravessa. Sentir o filme circulando em festivais e reverberando com o público, já é uma conquista incrível e me dá muita alegria", diz Valentina Homem.

"O reconhecimento dos júris com dois prêmios tão especiais e significativos no ANIMAGE reforçam a urgência do filme que, infelizmente, se tornou mais atual do que nunca ao nascer em um momento tão dramático de destruição das nossas florestas. Por isso, dedico os dois prêmios aos povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, a essas populações tão importantes quanto ameaçadas. Especialmente aos povos Baniwa e Yanomami, cujas narrativas foram essenciais para que o filme se tornasse o que é."

Mais premiados

Imagem do curta 'Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta' (BRA), vencedor do ANIMAGE - DIVULGAÇÃO

O Melhor Curta Brasileiro foi 'Dona Beatriz Ñsîmba Vita', de Catapreta. "Pelo uso de poderosas metáforas através de uma plasticidade ímpar, resgatando uma importante personagem histórica e estabelecendo um diálogo com a realidade brasileira contemporânea, o prêmio de melhor curta brasileiro vai para Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta", anotou o júri sobre a escolha.

A Mostra Competitiva de curtas-metragens do ANIMAGE reúne produções atuais de animação do mundo todo e premia em nove categorias. Este ano, o festival recebeu mais de 2.200 inscrições, de 100 países, um recorde que vem sendo superado a cada edição do evento.

Filmes da Alemanha, Portugal, Irã, Polônia e Estônia também foram contemplados nesta 14ª edição do ANIMAGE.

O júri oficial do ANIMAGE 2024 foi composto por Camila Kater (SP), Dandara Palankof (PE) e Fernando Galrito (Portugal). Já o júri da ABCA - Associação Brasileira de Cinema de Animação, foi composto por Marcos Buccini, Nathália Forte e Pricilla Maria.

Confira os vencedores do 14º ANIMAGE: