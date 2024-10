HORÓSCOPO 07.10: Vitalidade em alta com a energia da lua

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta segunda-feira (7), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A Lua sagitariana chega com a segundona, e ela promete um período de renovação, entusiasmo e alto astral. E sua vontade de aprender pode te levar longe, favorecendo seu crescimento profissional, financeiro e pessoal. No amor, a sintonia será de corpo, mente e alma! Cor: VERDE-CLARO Palpites: 52, 47, 25



TOURO - A semana começa com energias transformadoras, e os astros revelam que decisões não podem mais ser adiadas, e devem ser feitas agora. Talvez você esteja precisando desapegar de algumas coisas, mas não tenha receio de realizar mudanças na sua vida. O amor fica mais vibrante e fogoso. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 42, 15, 44



GÊMEOS - Você vai contar com as energias da Lua, que brilha toda poderosa em seu signo oposto, enviando bons estímulos para contatos e parcerias. E você não apenas pode formar ótimas alianças, mas também vai contagiar quem estiver ao seu redor! Agora, a melhor parte deve marcar presença no amor. Cor: ROXO Palpites: 30, 57, 39



CÂNCER - Se por um lado as indicações são de muito trabalho, por outro, não vai te faltar vitalidade, e você vai esbanjar disposição para dar conta do recado! Quanto mais se dedicar, maiores serão as chances de encher o bolso, então, mãos à obra. Astral prestativo no amor. Cor: PRETO Palpites: 32, 04, 58



LEÃO - A Lua brilha no setor mais positivo do seu Horóscopo, e anuncia um dia perfeito para conquistas no trabalho, nas finanças e na paixão. Sim, a sorte vai soprar em sua direção e os caminhos se abrem para você! O amor deve ficar mais espontâneo, prazeroso e descontraído. Cor: AMARELO Palpites: 25, 46, 27



VIRGEM - Tudo indica que vai começar a semana muito bem, ocupando seu tempo com coisas que realmente importam. No trabalho, pode e deve usar as experiências acumulas para agilizar o serviço e colocar as pendências todas em dia. Boas vibes no amor. Cor: VERDE Palpites: 17, 15, 42



LIBRA - A sua criatividade, comunicação e energia mental estarão tinindo! Você vai se dar bem com todo tipo de gente e terá simpatia para dar e vender. Só não convém perder o foco, então procure otimizar seu tempo e pegue mais leve nas distrações, ok? A harmonia vai reinar no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 03, 18, 39



ESCORPIÃO - Você já vai começar a semana com boas chances de encher o bolso! E se souber tirar proveito da sua garra, você pode tirar a barriga da miséria. Só convém se controlar nas relações pessoais e amorosas, pois o sentimento de posse fica mais forte e há risco de passar dos limites, viu? Cor: VERMELHO Palpites: 28, 10, 03



SAGITÁRIO - A Lua brilha toda linda e poderosa no seu signo e deve favorecer vários setores da sua vida, a começar pelo trabalho. Suas principais qualidades estarão no modo turbo, então use e abuse dos seus talentos. O amor fica blindado e protegido. Cor: VERDE Palpites: 24, 15, 04



CAPRICÓRNIO - Seu signo já é reservado e discreto por natureza, e com a Lua transitando pelo seu inferno astral, seu jeito fica mais fechadão e ressabiado. Por outro lado, você deve ter um dia dos mais produtivos na vida profissional! No amor, quanto mais privacidade, melhor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 40, 58, 49



AQUÁRIO - A Lua sagitariana alimenta sua fé, seu lado otimista e dá sinal verde para ir atrás do que idealiza, seja na vida pessoal, seja no lado financeiro ou profissional. O momento é propício para pensar grande e investir alto em seus objetivos: confie no seu taco! Clima de companheirismo no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 22, 41, 05



PEIXES - A Lua age no ponto mais alto do seu Horóscopo e deixa o astral redondinho para focar nas suas metas e nos seus projetos profissionais. E os frutos da sua dedicação podem vir para o seu bolso, então, vai com tudo! No amor, pense mais no futuro. Cor: AZUL Palpites: 57, 27, 39