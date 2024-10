HORÓSCOPO 09.10: fique atento ao que diz a Lua

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta quarta-feira (9), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A meta é crescer no trabalho e você pode dar passos concretos para progredir! A Lua muda de cenário e deixa seu jeito mais centrado. Numa dessa, tem boas chances de alcançar o patamar que tanto ambiciona, então, cola no sucesso que a oportunidade vem! Fofocas podem interferir no amor. Cor: MARROM Palpites: 53, 33, 26



TOURO - Mudanças e novos horizontes surgem com a Lua em Capricórnio! Vale pegar firme nos estudos ou iniciar um curso de especialização. Mas convém se apoiar na natureza prudente que herdou do seu signo ao lidar com dinheiro, valeu? Afinidades cristalinas no amor. Cor: PRATA Palpites: 56, 27, 36



GÊMEOS - A Lua aconselha a agir com mais foco, sabedoria e prudência, sobretudo ao lidar com os assuntos que envolvam dinheiro. Por outro lado, sua capacidade de concentração tá on e deve favorecer todo tipo de tarefa. O clima vai esquentar no amor. Cor: BEGE Palpites: 15, 41, 23



CÂNCER - A Lua começa a circular em seu signo oposto ao raiar do dia, trazendo bons estímulos para suas relações pessoais e profissionais. Porém, Júpiter no movimento retrógrado recomenda a dar mais atenção ao seu bem-estar, ok? Boas vibes no amor. Cor: CINZA Palpites: 36, 54, 45



LEÃO - A Lua deixa seu jeito mais focado, sinal de que você vai dar o máximo e tem tudo para conquistar reconhecimento. Porém, Júpiter fica retrógrado e recomenda cautela dobrada com certas amizades. No amor, use a criatividade para sair da rotina. Cor: BRANCO Palpites: 44, 50, 53



VIRGEM - A quarta já começa boa para o seu lado e quem garante é a Lua, que traz sorte, vibes positivas e ótimas promessas. A alegria vai reinar na vida pessoal e o amor será a cereja do bolo. E no trabalho a dica é se apoiar na disciplina e organização que herdou do seu signo. Cor: PRETO Palpites: 52, 45, 27



LIBRA - Tem notícia boa, mas bagacinhas podem fazer parte do cardápio do dia e quem avisa é Júpiter, que começa movimento retrógrado. Sua confiança pode balançar e nem tudo tende a fluir como espera. Mas insista e não desista, librinha! O amor vai ser um conforto. Cor: AMARELO Palpites: 15, 51, 35



ESCORPIÃO - Além de acentuar seu jeito batalhador, a Lua vai deixar sua inteligência, percepção e persistência tinindo. Mas Júpiter retrógrado vai pedir atenção extra com transações financeiras, então, olhão aberto, bebê! A atração física vai contar pontos importantes no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 44, 26, 33



SAGITÁRIO - Os assuntos financeiros estarão no centro das atenções, e não te vai faltar determinação para ir atrás do que pode trazer dinheiro para o seu bolso. Só não convém esperar muito dos outros nem contar com a cooperação alheia. No amor, pegue leve nas exigências. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 08, 05, 51



CAPRICÓRNIO - Suas principais qualidades estarão à serviço do seu sucesso, portanto, confie no seu taco e bora pra luta defender seus sonhos! Para melhorar, também vai contar com mais simpatia, descontração e carisma. Bons estímulos no amor. Cor: ROSA Palpites: 40, 59, 06



AQUÁRIO - A dica é pegar mais leve, manter a rotina e valorizar seu bem estar, isso porque a Lua entra em seu inferno astral e aponta instabilidades. Por outro lado, seu senso prático e sua capacidade de concentração devem favorecer seu trabalho. No amor, convém ligar o radar. Cor: ROXO Palpites: 48, 03, 45



PEIXES - A Lua muda de cenário e joga no seu time, enviando ótimas vibes para você colocar seus planos em prática e realizar suas esperanças! O bom é que você também pode contar com ajuda de amigos, o que será um baita incentivo. No amor, aposte no seu jeitinho carinhoso. Cor: LILÁS Palpites: 34, 07, 25