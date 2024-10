'Cinderela, A Historia Que Sua Mãe Não Contou' volta ao Teatro do Parque no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A peça que marcou os anos 90 ganha uma nova roupagem e retorna aos palcos com roteiro atualizado mas mantendo a essência, com parte do elenco original

No dia das crianças, haverá uma única apresentação do espetáculo “Cinderela, A Historia Que Sua Mãe Não Contou...” peça teatral dos anos 90, sendo também um personagem de sucesso da carreira do ator Jeison Wallace e sua trupe.

A apresentação acontece no sábado, 12 de outubro, às 18h30, no centenário Teatro do Parque com humor peculiar. Apesar da nostalgia e bordões, novas inserções foram acrescentadas ao texto pela direção de Wallace, atualizando piadas e trazendo para os dias atuais.

“O humor que se faz hoje é completamente diferente do que fazíamos nos anos 90. E é claro que algumas falas do texto foram adaptadas. Mas a essência está lá e o público que procura nos ver ou rever, está ávido por isso. É uma troca maravilhosa que acontece e eu estou muito feliz por isso” comemora Jeison Wallace sobre o retorno do espetáculo.

No palco, com Jeison Wallace (Cinderela), também estão atores do elenco original do espetáculo como: Roberto Costa (Fada Madrinha), Paulo de Pontes (Madrasta), além de novos atores convidados (André Lins, Petreson Eloy, Rick Thompson, Luan Alves e Venâncio Torres) para viverem os personagens dos atores que já não compõe a trupe.

A peça ficou 10 anos em cartaz batendo recorde de bilheteria no Recife, e viajou para vários estados do Brasil (Natal-RN, Maceió- AL, João Pessoa-PB, Brasília-DF, Fortaleza- CE), com pequenas temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

SERVIÇO

SÁBADO - 12 de outubro - às 18h30

Local: Teatro do Parque (Rua do Hospício – centro – Recife-PE).

Classificação: 14 ANOS.

Ingressos: R$ 120,00 (Inteira), R$ 60,00 (Meia-entrada).

R$ 80,00 + 1kg de alimento não perecível (Ingresso social).

Disponíveis para compra no site da SYMPLA ou na bilheteria do Teatro do Parque, 1 hora antes da apresentação.