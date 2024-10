Monja Coen vem ao Recife para evento sobre desenvolvimento sustentável; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Projeto Somos Uôge será realizado no Mirante do Paço nesta sexta-feira (18), com discussões sobre sustentabilidade e responsabilidade social

Monja Coen é uma dos destaques da programação do Projeto Somos Uôge, realizado no Recife nesta sexta-feira (18), das 11h às 22h, com discussões sobre sustentabilidade e responsabilidade social. O evento ocorre no Mirante do Paço, no Bairro do Recife.

A grade conta com painéis, talks e workshops sobre ESG (governança ambiental, social e corporativa), além de música, dança, pintura e artesanato.

Coen promete uma fala sensível sobre conexão emocional com o tema central do evento, além de abordar a felicidade como algo propulsor de negócios. Já o comunicador recifense Caio Braz, radicado no eixo Rio-São Paulo, será o apresentador.

Inscrições

Interessados em conferir todos os detalhes podem realizar inscrições através do site (somosuoge.com.br) com opções de acesso inteiro, meia-entrada, ingresso social e Green Ticket – Compensação CO2 by Carbono B, para pessoas físicas, a partir de R$ 70. Também existem outras opções voltadas para empresas.

"Nossa expectativa é reunir cerca de 600 participantes e stakeholders nesta primeira edição, promovendo hábitos que podem ser replicados por profissionais de mercado que idealizam, promovem e aplicam práticas sustentáveis em seus negócios. Tivemos um processo minucioso de análise e estruturação para oferecer abordagens diferenciadas com foco em ESG a partir de toda a cadeia de representantes corporativos, governamentais e coletivos/institutos visando interação de forma 360", diz Mariana Rocha, produtora e idealizadora do Projeto Somos Uôge.

Painéis

O Painel 1 "O Mundo em Transformação – o chamado para a mudança" contará com a presença da Secretária de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Governo de Pernambuco (Permeie) – Ana Luiza Ferreira, da Stellantis por meio do Programa Biodiversidade, do Instituto de Pesquisa Ambiental (Climate Project) - trazendo dados atuais sobre a situação climática do planeta - e Negócio Social Local, por Natália Borges (URD).

Com o enfoque "O Mundo que Precisamos: ESG e sustentabilidade – Caminhos e práticas para a transformação", o Painel 2 terá a produtora Mariana Rocha, da área de eventos da PRO Live Marketing (idealizadora do Somos Uôge), Thomas Kiss, do HUB ODS, Deraldina Ramos, do Recicla Solar pela da Solar Coca-Cola, e Catharina Machado, do Grupo Cornélio Brennand.

O Painel 3 "O Mundo em Nós – a importância do protagonismo individual e coletivo" trará a representante em ESG/Sustentabilidade e Comportamento, Luana Ferreira, assim como expert sobre Diversidade e Inclusão – membro da Forbes Black, Lucas Araújo. Também nesse bloco, Olga Lucena, da Junior Achievement, e Bel Arbor, do Love Trash.

"O Novo Mundo – intersetorialidade e compromisso" darão o tom do Painel 4, com representante do Governo pela ADEPE (Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco) e Feneart/PE Produz, Inovação e Tecnologia pelo Porto Digital, Rafael Vaisman da CarbonoB, e o representante da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Leonardo Castillo.

O final das atividades do evento será com happy hour sob os agitos da bateria do Sambadeiras, das 20h às 22h. Para mais informações sobre a programação do Somos Uôge, acompanhe as redes sociais @somosuoge e https://somosuoge.com.br/.

Feira colaborativa

A estrutura do Projeto Somos Uôge contará também com feira colaborativa com curadoria assinada pela ADEPE (Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco) para empreendedores do PE Produz. O selo Crabolando também marcará presença com produtores de economia criativa para comercialização de artesanato.

Já o Aria Social terá portfólio de produtos institucionais feitos por mães envolvidas no projeto Casa de Maria, com foco na transformação de vidas de crianças e jovens em vulnerabilidade social pela arte-educação. Ambos a partir das 11h.

DJs do coletivo Maddam Music serão responsáveis por playlists para embalar o evento. Já o artista AFRO’G está escalado para compartilhar sua criatividade através de live paiting.

SERVIÇO

1ª edição do Projeto Somos Uôge

Onde: Mirante do Paço, no Bairro do Recife

Quando: nesta sexta-feira (18), com atividades das 11h às 22h

Proposta: talks sobre ESG (governança ambiental, social e corporativa)

Acesso: https://somosuoge.com.br/#tickets