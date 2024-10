Remake de 'Vale Tudo' já causa polêmica mesmo antes de ir ao ar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Discurso de 'críticas construtivas' de Manuela Dias, escalada para dirigir nova versão, deve entrar em choque com texto de original de Gilberto Braga

O remake de "Vale Tudo", clássico de Gilberto Braga exibido em 1988, já vem dando o que falar mesmo com estreia prevista para 2025, nas comemorações de 60 anos da Globo.

Com direção de Manuela Dias ("Amor de Mãe"), a produção causou polêmica assim que vazou na imprensa. Pairava o seguinte questionamento: vale mesmo a pena mexer em um cânone da teledramaturgia, considerada por muitos a "melhor novela de todos os tempos"?

Para a Globo, sim. Em uma onda de remakes, incluindo os recentes "Pantanal" (1990), da TV Manchete, e "Renascer" (1993), a emissora confirmou diversas informações do folhetim durante o "Upfront Globo", evento voltado para o mercado publicitário, nesta quinta-feira (17).

"Vale Tudo" de 2025

Conforme vazado na imprensa nos últimos meses, Taís Araújo será Raquel Accioly (Regina Duarte, na original), e Bella Campos viverá Maria de Fátima (Glória Pires). Já a icônica vilã Odete Roitmann, imortalizada por Beatriz Seagabl, ficará sob responsabilidade de Débora Bloch.

O folhetim girar em torno do conflito entre mãe e filha e repete o questionamento: é possível ou não ser muito bem-sucedido e, ao mesmo tempo, honesto no Brasil?

"A história ganha atualizações na estética, na abordagem de temas e em desdobramentos da trama: o clássico bordão 'Quem matou Odete Roitman?' promete novo frisson com a possibilidade de um desfecho diferente em 2025", diz o comunicado da emissora.

Dessa vez, Maria de Fátima fugirá de Foz de Iguaçu, após vender a casa da família, para ter uma vida de "digital influencer" - nos anos 1980, o seu sonho era ser modelo.

Manuela Dias

Parte da relevância de 'Vale Tudo' advém da exibição em pleno processo de redemocratização. A novela convidou o País a refletir sobre identidade, crise, moral e jogou luz numa realidade muitas vezes escondida pela ditadura: a corrupção estava presente em todos os núcleos da nossa sociedade.



As informações oficiais da Globo chegaram alguns dias após uma controversa entrevista de Manuela Dias para "Folha de São Paulo". A diretora afirmou que "naquele momento falar mal do Brasil, ou poder falar mal, era resistência, era revolucionário, era novo". "Hoje não é mais. A gente está saturado disso. O novo é encontrar maneiras de transformação."

Afirmações como essas acenderam um alerta nos fãs da obra. Afinal, o "falar mal do Brasil" está no cerne do texto de Braga. Manuela, inclusive, chegou a alfinetar o Braga, falecido em 2021, e não citou Aguinaldo Silva, um dos autores, nominalmente.

"É claro que tenho críticas ao Brasil, mas não sou Odete, então minhas críticas são construtivas. O autor também fala através de seus personagens, e sinto que falar que o Brasil é uma porcaria não traz nada hoje em dia", disse.

Sendo um "remake", é esperado que mudanças ocorrem. A pergunta que paira neste momento é se uma versão "paz e amor" de "Vale Tudo" será realmente relevante para o atual contexto do Brasil.

Mais nomes do elenco

No UpFront da Globo, outros nomes foram revelados: Humberto Carrã, como Afonso; Cauã Reymond, como César; Renato Góes, como Ivan; Julio Andrade, como Rubinho; Belize Pombal, como Consuêlo; Karine Teles, como Aldeíde; Malu Galli, como Celina, e Luis Salem, como Eugênio.