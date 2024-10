Resumo das novelas, 18/10: Jão e Cacá ficam juntos, em Volta por Cima

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Eddy consegue a custódia de Estrellita. Samanta descobre que a carta que Yolanda lhe deixou desapareceu. Leonardo dá o anel de noivado para Ángela. Alma está decidida a registrar a bebê como filha de Iñaki e propõe que ela faça uma viagem ao redor do mundo. Samanta pede a Félix que tire Nancy do caminho. Oscar informa a Ángela que Alma está em Los Angeles com Iñaki.

(20h45) A Caverna Encantada

Flora convida Manuela para ser sua dupla no Show de Talentos. Lavínia arma emboscada para que Isadora crie um aplicativo para ela. André combina com o professor Gabriel para impedir o plano de Felipe. Moleza come uma pimenta, se transforma no herói Super Agito e vai em busca de Anna Isadora revela para Norma que Lavínia a enganou para criar um aplicativo, e Norma decide dar demérito para Lavínia, que chora acreditando que não conseguirá entrar na universidade de Carvard. Moleza acaba ficando preso na gaiola junto à Anna. Safira e Dodô fazem um contrato e pedem que Anna assine. Anna assina, Safira a deixa ir e pede para ela ir atrás do diamante.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Labão sente orgulho de Lia. Éder se declara para Zilpa. Labão pede Salma em casamento. Esaú é seduzido por Aolibama. Esaú faz uma importante descoberta. Lia sofre durante o parto.

REDE GLOBO

(18h30) No Rancho Fundo

Caridade, Esperança e Fé acompanham Primo Cícero à casa de Ariosto e Deodora. Os Leonel comemoram sua reunião. Padre Zezo repreende Sabá Bodó e Nivalda pela tensão política que paira na cidade. Ariosto condena a atitude de Deodora de despejar Caridade. Zefa Leonel descobre que seus investimentos foram roubados, e Artur decide confrontar Ariosto. Primo Cícero decide revogar a procuração e devolver as terras para os Leonel. Blandina tem um novo plano para conseguir a Gruta Azul. Ariosto passa mal diante da discussão com Artur e Quinota, e Deodora se desespera. Dona Castorina volta para Salvador, e Blandina jura vingança contra Quinota. Os Leonel confrontam Ariosto.

(19h50) Volta Por Cima

Jão e Cacá ficam juntos. Chico se desespera com a presença de Roxelle. Jão pensa em Madalena. Moreira sugere que Madalena e Chico marquem a data de casamento. Jão estranha quando Edson conta que conheceu sua mãe na juventude. Beto sugere fazer uma campanha sobre o uso de anabolizantes na academia, e Silvia gosta. Belisa grava seu primeiro vídeo para a internet. Jin pede emprego na lanchonete onde Neuza trabalha. Joyce chega à praia, mas não vê Osmar. Madalena recebe uma notificação sobre a dívida com o IPTU. Jão questiona Neuza sobre Edson.

(21h30) Mania de Você

Rudá força Mavi a revelar o acordo que fez com Luma. Rudá confronta Luma e decide deixar a lancha. Mavi acusa Mércia de ter medo de Nahum. Mavi dopa Mércia e a leva, desacordada, para um abrigo secreto. Rudá se muda para a casa de Moema. Michele e Cristiano são despejados de casa. Mavi manda Luma ir embora com Rudá, ameaçando o namorado da jovem. Seguindo conselho de Moema, Rudá procura Santiago para ajudá-lo a desvendar a morte de Molina. Luma registra a nova senha do bunker, ao ouvir Mavi conversando com Zon. Luma consegue entrar no bunker e se depara com Mércia.